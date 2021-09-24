كيفية شراء جوال بالتقسيط من جرير اون لاين في 5 خطوات ومفاجأة التخفيضات

الكثير من المواطنين يبحثون عن كيفية شراء جوال بالتقسيط من جرير اون لاين، تلك الخدمة المميزة التي التي أضافتها مكتبة جرير إلي سلسلة خدماتها القوية، التي تجلب إليها الموطنين والمقيمين من كافة مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، حيث تعد آلية شراء جوال أو شراء منتج أخر مثل شاشة تلفزيون أو ألعاب أطفال أو أجهزة منزلية أو غيره من المنتجات بالتقسيط أمر قد يصعب علي البعض، ولكن من خلال مكتبة جرير الأمر أصبح يسير، لان بإمكانك الآن إتباع الخطوات بعض الخطوات البسيطة لتتمكن من شراء كافة منتجاتك بالتقسيط ولمدة قد تصل إلي 36 شهر تقريباً.

كيفية شراء جوال بالتقسيط من جرير اون لاين في 5 خطوات

لكي تستطيع أن تحصل علي منتجك المفضل من عروض مكتبة جرير بالتقسيط يجب عليك أن يتوافق معك شروط ومعايير الاستلام بالتقسيط، فمن أبرز هذه الشروط والأحكام التي تم تحديدها واعتمادها من قبل جرير، لاستحقاق الشخص كافة المنتجات كالتالي:

يجب أن تكون قيمة المشتريات تتجاوز 1500 ريال سعودي.

ينبغي أن لا يقل الدخل شهري للمتقدم عن 3500 ريال سعودي.

إذا كان الشخص موظف يجب أن يمر على عمله في الوظيفة أكثر من 3 شهور.

في حالة كان الشخص يعمل في القطاع الخاص يجب أن يمر على فترة عملة أكثر من عام.

يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 إلي 60 عام.

الأوراق المطلوبة للتقسيط من مكتبة جرير

يجب على الشخص المتقدم للحصول على أي منتج من تخفيضات مكتبة جرير أن يجهز بعض المستندات وهي عبارة عن التالي:

صورة من الهوية سارية المفعول.

مستند يوضح رقم الحساب البنكي باسم العميل.

مفردات المرتب أو بيان رسمي يوضح الدخل الشهري للمتقدم.

خطوات الحصول على منتج بالتقسيط

الدخول على موقع مكتبة جرير. الضغط على أيقونة تقدم بطلب الآن. ملئ البيانات المطلوبة. اختيار المنتجات التي ترغب فيها. الموافقة على الطلب يجب التوجه إلي اقرب فرع لاستلام المنتج.

حساب الأقساط الشهرية في مكتبة جرير

بعد أن تعرفت على المبلغ المالي الذي اشتريت به منتج جوالات جرير أو أي منتج اخر قم بالدخول على حاسبة الأقساط في موقع جرير ثم سحب المبلغ واختار فترة السداد ثم النقر على كلمة حساب القسط سيظهر أمامك المبلغ الشهري المطلوب سداده منك كل شهر.

صور عروض مكتبة جرير

وصلنا معكم لنهاية شرح كيفية شراء جوال بالتقسيط من جرير اون لاين في 5 خطوات.