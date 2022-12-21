كيفية سداد مخالفات حظر التجول 1444 خطوات الاستعلام وقيمتها

واحدة من المخالفات التي يتعرض لها المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية هي مخالفات حظر التجول 1444، حيث تحرص المملكة على عدم انتشار الفيروس المستجد مرة أخرى في البلاد حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين أيضاً، سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن هذه المخالفات وقيمتها بالريال السعودي، والسؤال الأهم هنا هو هل عدم تسديد تلك المخالفات يمنع تجديد الرخصة؟؟ ولمعرفة كافة التفاصيل فقط تابعوا الفقرات التالية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات حظر التجول

يمكن بكل سهولة الآن الاستعلام عن مخالفات حظر التجول في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني وهي باتباع الخطوات التالية:

أولا ندخل على منصة أبشر الإلكترونية. ثم نسجل الدخول مع كتابة رقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف. سيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف تضم رمز تحقق. ومنها نقوم بكتابة هذا الرمز ثم نضغط على أيقونة تسجيل الدخول. بعد ذلك نختار خدماتي ومنها نختار أيقونة استعلام . أخيراً ننتظر لثوان قليلة وسيظهر كافة المخالفات على الشاشة.

مخالفات حظر التجول تمنع من تجديد الرخصة

ولكل من يسأل عن هل مخالفة حظر التجوال تمنع من تجديد الرخصة سواء للمواطنين أو المقيمين السعودية، فالإجابة هنا نعم تلك المخالفات تمنع تجديد الرخصة.

فإن من شروط تجديد الرخصة عدم وجود أي مخالفات على المواطن أو المقيم في سجله، وبحسب قواعد وقوانين الدولة ، لذلك يجب على كل مواطنين أو مقيم تسديد مخالفات بشكل مباشرة قبل أي تجديدات للرخص، ومن بداية جائحة كورونا حرصت المملكة لتطبيق تلك المخالفات حتى يلتزم كل الأفراد بالقوانين لعدم انتشار فيروس كورونا، ولمنع نزايد الإصابات.

سؤال آخر هام

هل كسر حظر التجوال في المملكة العربية السعودية يمنع تجديد جواز السفر؟

الإجابة هنا: نعم بالطبع، حيث لا يمكن تجديد أيضاً جواز السفر إذا كان هناك مخالفات في سجل المواطن أو المقيم غير مسددة.

أهلاً بك،

في حال لم يتم سداد المخالفة خلال المدة المحددة يحق للجهة رفع دعوى في ديوان المظالم.

سُعدنا بتواصلك. — إيفاء – المنصة الوطنية للمخالفات (@EfaaSa) December 20, 2022

قيمة المخالفات وإمكانية التقسيط

أكدت وزارة الداخلية أنه لا يوجد أي إمكانية لتقسيط قيمة رسوم مخالفة حظر التجول، فقط يجب تسديد تكلفة المخالفة بالكامل دفعة واحدة في الجهة المعنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية وهي كالتالي:

قيمة رسوم المخالفة الأولى 10000 ريال سعودي

قيمة رسوم المخالفة الثانية 2000 ريال سعودي.

تكلفة المخالفة الثالثة تحددها السلطات التنفيذية وتكون بجمع الغرامة مع السجن.

طريقة تسديد مخالفة حظر التجول

يمكن الآن لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة تسديد المخالفة عبر منصة إيفاء الإلكترونية من خلال الخطوات التالية: