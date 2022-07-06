كيفية حجز موعد ذبح الأضحية عبر بوابة نما الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية 2022

بمناسبة اقتراب عيد الأضحى أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية خدمة إلكترونية عبر منصة نما، والهدف منها ذبح الأضاحي يوم العيد، وتخفيف الزحام بين المواطنين في المسالخ كما أنها مرخصة من طرف الوزارة، وهذه الخدمة تتيح للمواطنين والمقيمين اختيار التوقيت واليوم المناسب لذبح الأضاحي، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية سنتعرف على طريقة حجز ذبح الأضحية، وماهي الشروط التي يجب الإلتزام بها للحجز.

اهم الشروط لحجز موعد ذبح الأضحية

يشترط على المستفيد من الخدمة حضور المسلخ قبل الوقت المحدد بساعة.

يشترط دخول صاحب الذبيحة وحده فقط.

يشترط أيضا على المستفيد تهوية السيارة جيدا، حتى لا تتعرض الأضاحي والغنم لحرارة عالية.

يشترط في السيارة الواحدة ذبح ثمانية أضحيات فقط كعدد أقصى.

يشترط على المستفيد التأكد من صحة وسلامة الأضحية بما حددته الشريعة الإسلامية.

يشترط الالتزام بجميع التعليمات التي قدمتها الجهة المشرفة.

كيفية حجز ذبح الأضاحي عبر منصة نما الإلكترونية بالسعودية