كيفية حجز موعد ذبح الأضحية عبر بوابة نما الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية 2022
بمناسبة اقتراب عيد الأضحى أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية خدمة إلكترونية عبر منصة نما، والهدف منها ذبح الأضاحي يوم العيد، وتخفيف الزحام بين المواطنين في المسالخ كما أنها مرخصة من طرف الوزارة، وهذه الخدمة تتيح للمواطنين والمقيمين اختيار التوقيت واليوم المناسب لذبح الأضاحي، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية سنتعرف على طريقة حجز ذبح الأضحية، وماهي الشروط التي يجب الإلتزام بها للحجز.
اهم الشروط لحجز موعد ذبح الأضحية
- يشترط على المستفيد من الخدمة حضور المسلخ قبل الوقت المحدد بساعة.
- يشترط دخول صاحب الذبيحة وحده فقط.
- يشترط أيضا على المستفيد تهوية السيارة جيدا، حتى لا تتعرض الأضاحي والغنم لحرارة عالية.
- يشترط في السيارة الواحدة ذبح ثمانية أضحيات فقط كعدد أقصى.
- يشترط على المستفيد التأكد من صحة وسلامة الأضحية بما حددته الشريعة الإسلامية.
- يشترط الالتزام بجميع التعليمات التي قدمتها الجهة المشرفة.
كيفية حجز ذبح الأضاحي عبر منصة نما الإلكترونية بالسعودية
- الولوج مباشرة إلى بوابة نما الإلكترونية.
- يقوم المواطن بتسجيل الدخول من خلال تدوين كافة البيانات المطلوبة منه.
- المواطن السعودي يقوم بكتابة رقم البطاقة الوطنية وبالنسبة للوافد رقم الإقامة، وأيضا إدخال كلمة المرور.
- يمكن أيضا للموطن حجز موعد من خلال بوابة النفذ الوطني الموحد.
- عند إدخال جميع البيانات قم بالضغط على تسجيل الدخول.
ثم يقوم المواطن بالضغط على خدمة حجز مسلخ.
- خدمة حجز موعد ذبح الأضحية متاحة فقط في بعض مدن المملكة، وهي مدينة الرياض مكة المكرمة والعاصمة المقدسة وكل عام و أنتم بخير أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.