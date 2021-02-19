كيفية حجز موعد تطعيم كورونا للمواطنين والمقيمين في السعودية ورابط تحميل تطبيق صحتي

ظهرت بالآونة الأخيرة العديد من اللقاحات التي تم إطلاقها بعد عام من ظهور وباء كورونا، والذي تسبب في إصابة 100 مليون ووفاة مليوني شخص حول العالم منذ بداية ظهوره وحتى الآن، ولا تزال الأعداد في تزايد مستمر، وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي وفرت التطعيمات لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، لرفع مناعتهم ضد الفيروس وزيادة قدرتهم على مواجهة المرض، كما أعلنت المملكة عن فتح باب حجز موعد تطعيم كورونا من خلال تطبيق صحتي التابع لوزارة الصحة بالمملكة، والذي تقدم من خلاله العديد من الخدمات التابعة لوزارة الصحة، على رأسها تلك التي تتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها لمواجهة كورونا.

حجز موعد تطعيم كورونا

واجهت حكومة المملكة بعض المشكلات التي تتعلق بجرعات لقاح كورونا، الأمر الذي دفعها إلى إعادة جدولة المواعيد الخاصة ببعض الأفراد، ممن تلقوا اللقاح للمرة الأولى وكان من المفترض أن يتلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، وقد أوضحت الوزارة أنه يمكنهم التواصل لتحديد موعد تلقي اللقاح للجرعة الثانية، وعن هؤلاء من الراغبين في حجز اللقاح للمرة الأولى، فيمكنهم حجز موعد للتطعيم عبر تطبيق صحتي من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق صحتي على الهاتف المحمول وتثبيته.

قم بفتح التطبيق والنقر على تسجيل الدخول

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

قم بالنقر على دخول

قم بالنقر على خدمة لقاح كورونا من بين الخدمات

قم بإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل

قم بتحديد التوقيت المناسب من بين المواعيد المتاحة

قم بالنقر على تأكيد الطلب بعد الانتهاء.

لقاح كورونا في السعودية

قامت المملكة العربية السعودية، من خلال جهودها العظيمة، بتوفير عدد من لقاحات كورونا للمواطنين والمقيمين على أراضيها، ومن بين اللقاحات، لقاح فايزر الذي أطلقته شركة الأدوية الأمريكية، ويحصل الفرد لبناء مناعة على جرعتين من اللقاح، بينهما فترة زمنية قدرها 21 يوم، وقد نظمت المملكة حصول المتقدمين على اللقاح، بتقسيمهم على فترات، تبدأ بالطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وقد حدث وواجهت المملكة صعوبات تتعلق بتوفير الجرعات المطلوبة، بعدما قامت بتطعيم العديد من المتقدمين، وقامت الوزارة لحل الأزمة، بجدولة من كانوا من المفترض حصولهم على الجرعة الثانية، ويذكر أن مشكلة الجرعات، جاءت من عدم قدرة الشركة المصنعة على توفير الكميات المطلوبة من اللقاح، بسبب إجراءات إعادة هيكلة المصنع لزيادة كميات الإنتاج.

رابط تحميل تطبيق صحتي

تطبيق صحتي عبارة عن تطبيق إلكتروني، قامت وزارة الصحة بالسعودية بإطلاقه لتوفير العديد من الخدمات التي من شأنها مساندة الدولة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحد من انتشار الفيروس، ومن أهم الخدمات التي يوفرها التطبيق، خدمة حجز موعد تطعيم كورونا، ويمكن للراغبين تحميل التطبيق من خلال: