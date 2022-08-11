كيفية تمديد التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية والشروط المعلن عنها

أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية أنه سيتم تمديد التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية حتى يوم 17 محرم الموافق ليوم 15 أغسطس، وهذا بهدف دعم أكبر عدد من أسر الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم المساعدة لهم ولأسرهم، حيث يعمل المركز على رفع المستوى المعيشي للأسرة وجعلها قادرة نفسياً واجتماعياً على الاندماج في المجتمع، وفي هاته المقالة عبر “نجوم مصرية” سنوضح لكم كيفية تمديد التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية.

طريقة تمديد التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية

وقالت وزارة الموارد في وقت سابق إن التسجيل مفتوح في المراكز الصحية ابتداءا من يوم 19 يوليو إلى غاية 11 أغسطس، وتم تمديد التسجيل حتى 15 أغسطس عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ويتم التسجيل عبر بضع خطوات لخصناهم لكم كالتالي:

أولا، قم بزيارة منصة وزارة الموارد البشرية.

قم بإضافة رقم البطاقة الشخصية ورمز دخول المستفيد.

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم اختر الحضانة.

حدد خدمة إشعار الأهلية للقبول في رعاية الأطفال الخاصة.

أدخل المعلومات المطلوبة، ثم انقر لقبول الشروط.

حدد المركز المراد الانضمام إليه من القائمة.

قم بإختيار خدمات إضافية (المواصلات).

عند الانتهاء، انقر فوق أيقونة “حفظ”.

يمكنك تتبع الطلب بالضغط على زر “طلباتي”.

شروط القبول في مراكز الرعاية النهارية

وضعت الوزارة جملة من الشروط الواجب استيفائها حتى يلتحق معايير القبول في مراكز الرعاية النهارية، وهاته الشروط كالتالي: