كيفية تقسيط الأجهزة من موبايلي وأهم الشروط

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة يمكن من خلالها تقسيط الهاتف الذي يرغبون في شراؤه، ويتم ذلك بأكثر من خطة منها باقات موبايلي مع الأجهزة وكذلك عروض موبايلي للجوالات بالتقسيط والتي يتم الحصول عليها فقط بعد الاطلاع على كيف تقسيط الأجهزة موبايلي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقسيط الأجهزة موبايلي.

كيفية تقسيط الأجهزة من موبايلي

يرغب الكثيرون في معرفة الطريقة التي يمكن من خلالها تقسيط الأجهزة وهي كالتالي:

في البداية قم بالتوجه للصفحة الرئيسية لموبايلي.

بعد ذلك قم بتدوين اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالموقع.

ثم قم بالذهاب إلى تبويب جوالات الذكية لكي تتمكن من تحديد الجوال المفضل.

بعد ذلك يمكنك الاطلاع على المميزات المتوفرة.

يجب أن تتأكد من اختيار المساحة المطلوبة وكذلك اللون.

استمر بعد ذلك في متابعة التعليمات حتى تتمكن من الوصول إلى خطة أقساط ملائمة وإتمام عملية شراء موبايل بصورة صحيحة.

شروط التقسيط من موبايلي

يوجد مجموعة من الشروط اللازم توافرها والالتزام بها وهي كالتالي: