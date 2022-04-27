كيفية تقديم طلب مساعدة مالية من الإمارة 1443 ومن الديوان الملكي السعودي

يعمل الديوان على مساعدة المواطنين لكي يتمكنوا من تحمل ظروف المعيشة الصعبة والأعباء الاقتصادية التي يمر بها الكثيرون، حيث يتمكن من ينطبق عليهم معايير استحقاق المساعدات التقدم بطلب سريع للحصول على الدعم والمساندة، سواء كان الدعم مادي أو دعم معنوي، فيقدم الديوان مساعدات علاجية أيضاً بخلاف المساعدات المالية.

طريقة طلب مساعدة مالية من الإمارة في 3 دقائق فقط

أولا يجب الدخول على موقع الإمارة

ثانيا الدخول على الخدمات الإلكترونية .

. بعد ذلك قم باختيار القسم المخصص للمساعدات النقدية والعينية.

بعد ذلك قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

متطلبات الحصول على المساعدات المالية من الإمارة

يلزم توضيح البيانات الشخصية للمواطن الراغب في الحصول على المساعدات.

ينبغي توضيح بيانات القرض.

توضيح اسم البنك وقيمة القرض الذي أخذ منه التمويل ويحتاج مساعدة مالية.

يجب عليك كتابة عنوان البنك.

إرسال الطلب للديوان.

ينبغي الاحتفاظ برقم طلب الإرسال.

رقم الديوان الملكي السعودي

الرقم الأول (8004000000).

رقم التواصل الثاني (920022220).

شروط المساعدات المالية من الإمارة

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدم لكي يتم قبوله: