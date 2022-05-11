كيفية تقديم طلب إعانة الزواج للأيتام وذوي الاحتياجات 1443 من وزارة الموارد البشرية

كيفية تقديم طلب إعانة الزواج للأيتام 1443 إحدى الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن المعونات المدعومة للفئات المستحقة لكل خدمة، حيث تسير الوزارة على نهج المساعدات للمستحقين من المواطنين والمواطنات في المملكة بهدف تحسين المعيشة والحياة بشكل أفضل، في إطار التطورات الجارية خصصت الوزارة الموقع الإلكتروني الذي يعمل بالتحول الرقمي بإنجاز الخدمات في بضع دقائق من تسجيل الطلب، هذا وتضم وزارة العمل (الموارد البشرية حالياً) خدمات اجتماعية تشمل الأفراد والعمل وتعد بوابة إلكترونية لـ الجهات الغير ربحية أيضاً.

إعانة الزواج للأيتام

هي خدمة مقدمة من الوزارة تشمل الأيتام الذين هم في ظروف خاصة (وفق الشروط المحددة) لهذا يقدم لهم دعم مالي يصرف لمرة واحدة فقط، وذلك للفئات المستهدفة والذين يشملون (طلاب دار الأيتام ومن في حكمهم – وذوي الاحتياجات الخاصة سواء ذكور أو إناث).

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شروط الحصول على إعانة زواج الأيتام من الموارد البشرية

يشترط على المتقدم/مة الجنسية السعودية. ينبغي أن يكون المستفيد أو المستفيدة على قيد الحياة حين التقديم على طلب الإعانة. يجب أن يكون لدى طالب الدعم لديه حساب بنكي “مفعل” ويقوم تسجيل رقم الحساب الشخصي على البوابة الإلكترونية للموارد البشرية. لابد أن يكون الشخص مسجلاً في نظام دار الأيتام الخاص بالوزارة. تقديم عقد نكاح من وزارة العدل السعودية. ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على هذه الإعانة من قبل لأنها تصرف لمرة واحدة فقط.

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كيفية تقديم طلب إعانة الزواج للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة

تسجيل الدخول عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حدد من الخدمات الإلكترونية خدمة إعانة الزواج للأيتام.

عليك تعبئة البيانات المطلوبة يليها النقر على مربع الموافقة على الإقرار والتعهد.

ثم الضغط على تقديم الطلب.

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متابعة حالة الطلب وزارة الموارد البشرية

أتاحت الوزارة الاستعلام عن حالة الطلب عبر الموقع وذلك من خلال تسجيل الدخول على الملف الشخصي لديك، من خلال أيقونة (طلباتي) سوف تجد المعلومات اللازمة عن حالة طلبك، بالإضافة إلى أن الوزارة ترسل رسالة عبر الهاتف الجوال تفيد إذا تم تغيير على حالة الطلب، كما يمكنك الاستفسار عن أي من الخدمات بالاتصال على خدمة العملاء على رقم 19911 أو من خلال خدمة صوتك مسموع المتوفرة عبر الموقع أيضاً.