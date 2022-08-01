كيفية تقديم إعتراض الضمان الإجتماعي المطور 1444 بالخطوات

زادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن كيفية تقديم إعتراض الضمان الإجتماعي المطور على محركات البحث وموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، ويُعد هذا السؤال أحد أكثر الإستفسارات الذي يسأل عنه زوارنا الكرام على موقعنا، وقد صرحت منصة الدعم الوحماية الإجتماعية أنها تقوم بتقديم العديد من الخدمات التي من شأنها تسهيل إجراءات الإستعلام على المواطنين لتوفير وقتهم في إطار رؤية السعودية 2030م والتي تهدف إلى تقديم الخدمات إلى المواطنين إلكترونياً بدلاً من المعاملات الورقية، ونوضح في مقالنا اليوم كافة الخطوات اللازمة لإجراء تقديم إعتراض على الضمان الإجتماعي المطور في حالة ما إذا لم ينزل لك معاش استحقاق الضمان، فتابعوا المقال.

اعتراض الضمان الإجتماعي المطور

إذا لم يتم تأهيلك لإستحقاق معاش الضمان يُمكنك تقديم اعتراض إلكتروني من خلال اتباع كافة الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الدخول إلى موقع الدعم والحماية الإجتماعية للضمان الإجتماعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت.

لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت. ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور والرمز المرئي ثم انقر على تسجيل الدخول.

وبعدها قم بإختيار برنامج الدعم الخاص بك ثم قم بإختيار الأهلية والإستحقاق.

وبعد ذلك ستظهر لك كافة التفاصيل عن أهليتك.

وأخيراً انقر على أيقونة تقديم اعراض مع إرفاق المستندات الموضحة.

عدم القدرة على تقديم اعتراض الضمان المطور

هناك بعض الحالات التي تعيق المواطن السعودي عن تقديم اعتراض على الضمان الإجتماعي المطور نوضح لكم أبرز تلك الحالات كالتالي:

أولاً عندما يوجد شكوى مالية ما زالت تحت النظر قدمتها في السابق بنفس الدورة المالية.

ثانياً في حالة وجود نفس الشكوى وقد قدمتها مسبقاً فينفس الدورة المالية.

ثالثاً عند تجاوز مدة الإعتراض من تاريخ إعلان عدم الإستحقاق.

متى يتم الرد على اعتراض الضمان المطور

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعيةعبر الموقع الإلكتروني أن المدة التي يجب أن ينتظرها المواطن عند تقديم اعتراض على الضمان الاجتماعي المطور هي 30 يوماً، ويُمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة كافة التفاصيل عن هذه الخدمة ولمعرفة تفاصيل أخرى عن الخدمات العديدة التي تقدمها الوزارة للمواطنين في إطار دعمها المستمر للمواطن السعودي.