كيفية تفويض بنك التسليف, طريقة منح التفويض للجهات للاطلاع على بياناتي عبر ابشر للخدمات الإلكترونية

تفويض بنك التسليف، هي احدي الخدمات الحكومية الإلكترونية التي يمكنك من خلالها الاطلاع على البيانات الخاصة بك وتفويض أي من الجهات الحكومية للاطلاع على تلك البيانات دون الحاجة للذهاب إلى أي من مكاتب الجهات الحكومية المختلفة، فخدمة تفويض بياناتي هي خدمة مقدمة من وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني أبشر.

تعريف بخدمة تفويض بنك التسليف

الغرض من تلك الخدمة هو إعطاء منح أو إذن منك لبعض الجهات الحكومية للاطلاع على بياناتك المسجلة وتفويض تلك الجهات للحصول على كافة البيانات الخاصة بك من اجل تسهيل بعض المعاملات الحكومية والتي تطلب بيانات شخصية فتلك الخدمة وفرت الكثير من الوقت والجهد على المسجل بخدمة بياناتي.

طريقة منح التفويض للجهات

يمكنك منح تفويض للاطلاع على البيانات الخاصة بك من خلال خدمة بياناتي وذلك من خلال عدة خطوات يجب القيم بها قبل منح أي جهة حق الاطلاع على بيناتك.

قم بالدخول على موقع أبشر للخدمات الإلكترونية.

للخدمات الإلكترونية. من الشريط العلوي من الشاشة الرئيسية قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

سيظهر لك قائمة يوجد بها العديد من خدمات موقع أبشر.

اختار الأحوال المدنية.

اختار منها خدمة بياناتي.

سيقوم الموقع بفتح صفحة لتسجيل حساب المواطن وهنا يجب إدخال بياناتك بشكل دقيق.

سيطلب منك الموقع إدخال رقم الهوية الوطنية, الاسم , العنوان , إلخ.

بعدها ستقوم بتحديد أي من الجهات الحكومية التي تمنحها التفويض بالاطلاع على بيناتك التي سجلتها بالموقع.

من خلال صفحة بياناتي ستجد بعض الخانات اختر منها القطاع الراغب التفويض له حق الاطلاع على بيناتك.

بعدها أكد على التفويض من خلال صفحة موافقة المواطن على التفويض.

سيظهر لك بعد الموافقة موعد بدء التفويض وموعد انتهاء التفويض وهي بحد أقصى 30 يوم.

قم بعدها بطباعة ورقة التفويض والاحتفاظ بها من أجل تخليص الإجراءات.

كيفية تفويض بنك التسليف

من خلال خدمة بياناتي يمكنك تفويض بنك التسليف للاطلاع على بياناتك والتي يطلبها بنك التسليف للاطلاع عليها إن كان صاحب التفويض يرغب بأي من القروض الاجتماعية التي يقدمها بنك التسليف مثال قرض الزواج من بنك التسليف أو قرض السيارة أو قرض الأسرة من بنك التسليف أو غيرة من القروض الاجتماعية التي يتطلبها إجراءات واطلاع على بيانات.

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