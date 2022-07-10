كيفية تعديل المهن إلكترونياً في المملكة العربية السعودية 1444 هجري

توفر الدول العديد من الخدمات الإلكترونية لمواطنيها، وقد انتشرت هذه الخدمات كثيراً بين دول العالم خاصةً بعد انتشار جائحة كوفيد 19 العالمية، حيث اتجهت الدول إلى الخدمات الإلكترونية توفيراً للجهد والوقت وتسهيلاً على المواطنين، وتتعدد هذه الخدمات حسب الدولة وحسب حاجة المواطن، اليوم سنتحدث عن خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة الداخلية السعودية وهي تغيير المهنة، خطوات تغيير المهنة هو ما سنتناوله في هذا المقال.

تغيير المهنة في المملكة العربية السعودية

يلجأ المواطنون في العديد من الدول إلى تغيير مهنتهم لسبب أو لآخر، ويرغب المواطنون بطرق سهلة بسيطة وسريعة تختصر الوقت والجهد حتى يتمكنوا من تغيير مهنتهم في بطاقة الأحوال المدنية، وتقدم الحكومة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة والتي توفر الوقت والجهد على مواطنيها، من خلال هذا المقال سنسلط الضوء على كيفية تغيير المهنة للسعوديين في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر.

شروط تغيير المهنة للسعوديين

وضع مكتب الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية العديد من الشروط حتى يتمكن من حجز موعد لتغيير المهنة عبر منصة أبشر، ومن هذه الشروط:

ضرورة ملء نموذج تعديل المهنة الموجود على موقع الوزارة من هنا .

. يجب أن يمتلك المواطن بطاقة وطنية سارية المفعول.

يجب إحضار صورة عن بطاقة الأحوال المدنية.

يجب تقديم نموذج تعديل المهنة لمكتب الأحوال المدنية.

يجب إحضار وثيقة إخلاء الطرف من جهة العمل السابقة.

يجب أن تكون وثيقة إخلاء الطرف موثَّقة.

إحضار وثيقة رسمية لإثبات العمل في جهة العمل الجديدة.

إحضار شهادة المؤهل الدراسي أو الدورات التدريبية.

شرح كيفية تغيير المهنة

خطوات تغيير المهنة للسعوديين عبر منصة أبشر

بخطوات سهلة وبسيطة، يمكن للمواطن السعودي تغيير وتعديل المهنة وتتمثل هذه الخطوات بما يلي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية .

. اختيار أبشر أعمال.

يجب تسجيل الدخول بإدخال البيانات التالية: اسم المستخدم. رقم الهوية. كلمة المرور. الرمز المرئي.

اضغط على تسجيل الدخول.

اضغط على أيقونة خدماتي.

اضغط على الأحوال المدنية.

قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة.

اضغط على حجز موعد في الأحوال المدنية.

اختر مكتب الأحوال المدنية والمنطقة.

حدد موعد مناسب لتعديل المهنة للسعوديين.

اضغط على تأكيد حجز.

قم بطباعة نموذج الموعد المحدد، حتى تتمكن من أخذه إلى مكتب الأحوال المدنية في الموعد المحدد.

يجب توافر البطاقة الوطنية عند الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية.

يجب تقديم وثيقة إخلاء الطرف من جهة العمل السابقة.

يجب تعبئة البيانات المطلوبة بوثيقة تعديل المهنة بمنصة أبشر.

يجب تقديم طلب تعديل المهنة للقيام بالإجراءات.

رابط تغيير المهنة إلكترونيا في المملكة العربية السعودية

يمكنك عزيزي المتابع الدخول إلى رابط تعديل المهنة “من هنا” عبر منصة أبشر واتباع الخطوات السابقة حتى تتمكن من تغيير مهنتك بكل سهولة وإنجاز معاملتك بيسر وسرعة، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا هذا والذي وضحنا فيه آلية وخطوات تغيير المهنة عبر منصة أبشر السعودية.