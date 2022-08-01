رسوم وكيفية تصديق الغرفة التجارية للأفراد 1444هـ

تعد هذه الخدمة واحدة من أهم واشعر الخدمات الموجودة في المملكة فهي تمكن للمواطن فرصة الاشتراك في إعداد الوثائق والمعاملات لمنشآته وتصديقها بطريقة إلكترونية بدون الاضطرار إلى التوجه إلى مقرات وفروع الغرفة التجارية، وتأتي هذه الجهود ضمن حرص الحكومة السعودية على تسهيل إجراء الخدمات على المواطنين بالاعتماد على الرقمنة والتقنية الحديثة بدلاً من الإجراءات الورقية طبقاً لرؤية السعودية 2030م، وسوف نذكر الخطوات اللازمة لإجراء تصديق الغرفة التجارية أون لاين والرسوم المطلوبة.

كيفية تصديق الغرفة التجارية للأفراد

يعمل “مجلس الغرف السعودية” بكل حرص على تقديم خدمات متعددة ومتنوعة إلى المواطنين بطريقة إلكترونية مواكبة للعصر وبهدف الاعتماد على المعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية في إطار رؤية السعودية 2030م، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لتصديق الوثائق إلكترونياً كالتالي:

في البداية كل ما عليك القيام به هو الولوج إلى الموقع الرسمي لمجلس الغرف السعودية .

. بعد ذلك قم بالبحث عن قائمة الغرف التجارية والصناعية.

ثم قم باختبار الغرفة التجارية المرادة.

بعد ذلك اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بتسجيل دخولك إلى الموقع.

أو قم بإنشاء حساب جديد.

بعد ذلك قم بالنقر على خدمة تصديق الوثائق.

ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك.

تأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

بعد ذلك قم الآن بتسديد الرسوم المطلوبة.

بعد ذلك انقر على استكمال الطلب.