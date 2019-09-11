كيفية تسديد المخالفات المرورية عبر أبشر إلكترونياً 1441

المخالفات المرورية ضمن أهم ما يقدمه موقع أبشر من خدمات إلكترونية وخدمات أبشر للمخالفات المرورية هي الاستعلام عن المخالفات المرورية؛ تسديد المخالفات المرورية عبر أبشر ومقالنا عن كيفية تسديد المخالفات المرورية إلكترونياً والتي تلزم ربط حساب بنكي لدى أحد البنوك المعتمدة لدى أبشر إليكم تفاصيل التسديد.







كيفية تسديد المخالفات المرورية عبر أبشر

أولاً يفضل أن يكون لديك حساب مفعل على موقع أبشر وزارة الداخلية السعودي حتى تتمكن من استخدام الخدمات الإلكترونية كاملة وليس فقط الاستعلامات السريعة إن لم يكن لديك قم بالتسجيل في موقع أبشر الجديد.







بعد إتمام خطوات التسجيل بنجاح قم بربط حسابك البنكي وليكن حساب بنك الراجحي مع موقع أبشر الجديد حتى يتم التسديد فيما بعد للمدفوعات الحكومية بكل سهوله ومنها تسديد المخالفات المرورية، نأخذ على سبيل المثال حساب بنك الراجحي.

قم بربط حسابك البنكي أو الفيزا الخاصة بك مع موقع أبشر وقم بالموافقة على تصريح السحب للمدفوعات أو المخالفات وقم بتحديد الجهة التي يمكنها السحب بعد الضغط على كلمة تسديد مدفوعات من خلال حسابي البنكي.







قبل ذلك قم بالاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق أبشر برقم اللوحة والكشف عن المخالفات حتى يتسنى لك الاعتراض على المخالفات أو التصديق عليها وتسديدها بطريقة إلكترونية أو من خلال أحد طرق الدفع الأخرى .

يمكنك الاستعلام عن أي سيارة تمتلكها لك أو لأحد التابعين برقم اللوحة كما يمكنك الكشف عن المخالفات المرورية والتسديد الفوري للمخالفات؛ يمكن للمقيمين أو المغتربين التسديد بالطريقة السابق ذكرها بالمقال.