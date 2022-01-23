كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 2022

يحاول العديد من أولياء الأمور فى السعودية معرفة طريقة الدخول إلى منصة مدرستي، وذلك لكي يتم من خلالها متابعة دروس ابنائهم التعليمية، وتعد هذه المنصة قد تم اعتمادها من قِبل وزارة التعليم السعودية، ليتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، علما أنها كانت وسيلة مهمة من بين وسائل تطوير التعليم التي أطلقتها الوزارة من أجل تحقيق رؤية 2030، ويستطيع الطلاب من خلال منصة مدرستي أن يحصل على المادة العلمية وأن يتم التفاعل مع الزملاء والمعلمين، وتكون غرفة افتراضية مشابهة للواقع الحقيقي، وفي ذات الوقت تمنع احتمالية الإصابة بـ كورونا، وسنقوم من خلال مقالنا بالتعرف على طريقة تسجيل الدخول الى منصة مدرستي التعليمية.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 2022 يستطيع أولياء الأمور تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، وذلك عن طريق “تطبيق توكلنا” الذي تم إطلاقه من قبل الحكومة السعودية لمواجهة فيروس كورونا، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: يجب القيام بالدخول إلى “تطبيق توكلنا”. ومن بعدها يتم الضغط على حسابي، وقم بإختيار “منصة مدرستي التعليمية”. الآن قم بالنقر على “اسم المستخدم”. قم بالضغط على إرسال في التبويب الظاهر. سوف يتم ارسال كلمة المرور على هاتفك. وفي ذات الوقت التي تصلك كلمة المرور فيه، وسوف يتم تفعيل الحساب على “برنامج تيمز”. بعد ذلك سيتم الانتقال إلى موقع منصة مدرستي. والضغط على تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت. الآن يجب عليك إدخال البيانات الخاصة بالحساب، والتي تم استخراجها من تطبيق توكلنا بشكل صحيح.