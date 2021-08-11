التعرف على كيفية ترحيل الطلاب في نظام نور أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين خلال الفترة الأخيرة، وبخاصة مع قرب موعد الدراسة للعام الجديد للتعليم، حيث يقدم النظام التعليمي “نور” كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب والطالبات والمدرسين وأولياء الأمور ومديري المدارس بطريقة ميسرة، كما أنه يتميز بالدقة والأمان الالكتروني ويتيح خدمات متعددة من بينها خدمة ترحيل الطلاب، وسنعرض في هذا المقال كيفية ترحيل الطلاب في نظام نور 1443؟

ما معنى خدمة ترحيل الطلاب في نظام نور 1443؟

وبالنسبة لمعنى خدمة ترحيل الطلاب في نظام نور 1443 أي ترفيع الطلاب ونقلهم للمرحلة التعليمية التالية بعد أن ينجحوا بالمرحلة التعليمية التي يكونون بها، حيث أتاح نظام نور هذه الخدمة للطلبة بعد ظهور النتيجة الخاصة بهم في الفصل الدراسي الثاني، كما أنه ساعد في نقل العملية التعليمية نقلة نوعية نحو الأفضل، خاصة في ظل العمل بنظام التعليم عن بعد في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية.

خطوات ترفيع الطلاب في نظام نور 1443

أما عن كيفية ترحيل الطلاب في نظام نور التعليمي للعام الحالي فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات البسيطة، حيث يعتمد ترحيل الطلاب في هذا النظام التعليمي على النتائج التي حققوها، وذلك عقب انتهاء الطلبة من تقديم الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وتصحيح الأوراق من قبل المعلمين واعتماد الدرجات التي حصلوا عليها والإعلان عنها، لتنطلق بعدها عملية ترحيل الطلاب في نظام نور، وسوف نعرض في السطور التالية خطوات ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الإبتدائية وهي كالأتي: