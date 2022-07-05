كيفية تحميل واستخدام تطبيق تنقل السعودي لأداء مناسك الحج 2022

يقدم تطبيق تنقل خدمة حجز عربات السعي للحجاج والمعتمرين، حيث تقوم تلك العربات بتسهيل عملية التنقل خلال الطواف أو السعي خلال أداء مناسك الحج أو العمرة، وليتمكن الجميع من حجز العربات قامت الرئاسة العامة الخاصة بشؤون الحرمين الشريفين (المسجد النبوي والمسجد الحرام) بإصدار تطبيق يطلق عليه تطبيق تنقل يساهم في خدمة ضيوف الرحمن، في هذا المقال سوف نقدم كيفية حجز عربات السعي عبر تطبيق تنقل وجميع التفاصيل المتعلقة بالتطبيق وخدماته وآلية استخدامه.

تطبيق تنقل

قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بإطلاق تطبيق تنقل من خلال تخصيص عربات إلكترونية سواء أكانت عربات عادية أو كهربائية لتمكن القاصدين من المعتمرين والزائرين الوصول للمسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك باستخدام تلك العربات حيث تسهل على المعتمرين السعي والطواف وتوفر الوقت والجهد على المستفيدين عبر شراء التذاكر من خلال الحجز المسبق بشكل إلكتروني.

كيف يمكن حجز عربات السعي عبر تطبيق تنقل

يمكن لجميع زوار الرحمن إلى الحرمين الشريفين حجز عربات السعي للتسهيل على المعتمرين عند أداء فريضة الحج ويجب على المستفيدين حجز مسبقا قبل التوجه المنافذ المتخصصة لاستلام العربة ويتم الحجر في عدة خطوات.

تحميل تطبيق تنقل وتشغيله.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية وسجل الإقامة ورقم الهاتف المحمول.

إجراء التحقق المطلوب عبر هاتف المستفيد.

الوقت والتاريخ.

اسم مستخدم العربة.

الغرض من استخدام العربة باختيار.

طواف أو سعي أو طواف وسعي.

حجم العربة سواء كانت بمقعد أو مقعدين.

اختيار نوع العربة بسائق أو بدون.

النقر على التأكيد.

تحديد طريقة السداد نقدي أم إلكتروني.

تأكيد الحجز.

كيفية استخدام التطبيق

تحميل تطبيق تنقل

يمكنكم تحميل تطبيق تنقل عربات السعي عبر تطبيق تنقل على كافة أجهزة الجوال المحمولة للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها تطبيق تنقل لاستخدام العربات حيث يتم تحميله عبر هواتف الاندرويد عبر تطبيق جوجل بلاي أو أجهزة الآيفون على تطبيق آب ستور.

تحميل تطبيق تنقل للايفون من هنا .

. تحميل تطبيق تنقل للأندرويد من هنا.

آلية استخدام تطبيق تنقل

يلجأ العديد للبحث عن هذا التطبيق لاعتباره من أكثر التطبيقات التي تساهم في تسهيل عملية التنقل الحجاج والمعتمرين سواء أثناء الطواف أو السعي، بعد تحميل التطبيق وتنزيله على الجوال تستطيع حجز عربة قبل الطواف أوالسعي لأن التطبيق يتيح الحجز المسبق، يوجد هناك جهات مسؤولة تشرف على هذا الأمر حيث يوجد نظام لعدم ارتكاب أي مخالفة للعربة وقيامه بجولات ميدانية داخل المسجد النبوي.

وبهذا نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا حول كيفية حجز عربات السعي عبر تطبيق تنقل وآلية استخدام تطبيق تنقل وخدمات التطبيق للمعتمرين ورابط حجز عربات السعي.