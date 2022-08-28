كيفية تحديث بيانات برنامج حساب المواطن

أطلقت المملكة السُّعُودية برنامج حساب المواطن وذلك لتقديم العون للمواطنين محدودي الدخل والذين هم في حاجة للمساعدة نتيجة التأثر بالتغييرات الاقتصادية وزيادة أسعار السلع، وأكد البرنامج على ضرورة تحديث البيانات باستمرار عند حدوث أي تغييرات في البيانات مثل تغيير رَقَم الهاتف أو العنوان وغيرها، وذلك منعاً لحدوث أي عوائق تؤدي إلى توقف صرف الدعم، ولذلك أتاح البرنامَج تحديث البيانات من خلال أكثر من طريقة مثل التحديث عبر أبشر أو بوابة النفاذ الوطني أو برقم الهُوِيَّة.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن عبر أبشر

يتم تحديث البيانات في حساب المواطن عن طريق منصة أبشر بإتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية. الدخول بواسطة معرف الحساب. الانتقال إلى البيانات الشخصية. ثم يتم تحديث كل البيانات التي طرأت عليها تغييرات مثل العنوان أو بيانات الدخل الشهري أو رَقَم الجوال وغيرها. ففي حالة عدم تحديث البيانات يؤدي ذلك إلى حدوث توقف للدعم وغيرها من المشاكل الأخرى. النقر على حفظ.

تحديث حساب المواطن برقم الهُوِيَّة

يمكن أيضا تحديث البيانات عن طريق البوابة الرسمية لبرنامج حساب المواطن برقم الهُوِيَّة فقط وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. الدخول إلى حسابي ثم تدوين البيانات المطلوبة من رَقَم الهُوِيَّة وكلمة المرور والاسم. النقر على تحديث البيانات. ثم تحديث البيانات المراد تحديثها. النقر على حفظ الطلب.

طريقة تحديث حساب المواطن عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد

أتاح برنامَج حساب المواطن أيضاً إمكانية تحديث البيانات من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن. النقر على تسجيل دخول ثم النقر على الدخول عن طريق بوابة نفاذ. كتابة الاسم وكلمة المرور. إدخال رمز التحقق. النقر على تفاصيل الطلب ثم تعديل البيانات المرادة. الضغط على حفظ.

طريقة تغيير رَقَم الجوال في برنامَج حساب المواطن

يمكن تغيير رَقَم الجوال في برنامَج حساب المواطن عن طريق اتباع الآتي:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

الضغط على دخول ثم كتابة البيانات المطلوبة في موضعها مثل رَقَم الهُوِيَّة والاسم.

ثم إدخال كلمة المرور ورمز التحقق ثم الضغط على تسجيل دخول.

الدخول على حسابي.

النقر على تغيير رَقَم الجوال.

إدخال البيانات المطلوبة ثم كتابة رَقَم الجوال الجديد.

النقر على تغيير.

لضمان استمرارية الحصول على الدعم المادي الخاص ببرنامج حساب المواطن لابد من تحديث البيانات باستمرار عند حدوث أي تغيير بها مثل بيانات الدخل الشهري أو بيانات الحساب البنكي أو العنوان أو المؤهل الدراسي أو رَقَم الهاتف وغيرها وهذا يضمنك لك استمرار صرف الدعم وعدم توقفه حيث يجب تحديث في مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ حدوث التغيير في البيانات الشخصية، ويتم ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن أو يمكن تحديث البيانات عن طريق منصة أبشر كما ذكرنا فيما سبق ويمكن أيضاً عن طريق بوابة النفاذ الوطني، ويجب العلم أن عدم تحديث البيانات يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل تصل إلى إيقاف صرف الدعم.