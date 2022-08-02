كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1444 بعد إعلان وزارة العمل

توفر حكومة المملكة العربية السعودية برنامج دعم لتحسين معيشة المواطنين والدخل الفردي, وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا النظام المطور ويشمل العديد من برامج المساعدة التي تقدم بشروط محددة, ويمكن للمسجلين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور تحديث البيانات الخاصة بهم للحصول على عائد مالي من خزينة الدولة موجه للقضاء على الفقر وتطوير القدرات وتدريب الأفراد, وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1444,حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن خدمة جديدة تمنح الفرصة للمستفيدين من الضمان القادرين على العمل تحديث بياناتهم ، وذلك ليتمكنوا من الاستفادة من خدمات التمكين المقدمة وهي التوظيف والتدريب والتأهيل.

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1444

إذا أنت مسجل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور فيمكنك تحديث بياناتك باتباع الخطوات الموالية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم الخاص بك والرقم السري.

اختيار منصة النفاذ الوطني وتسجيل الدخول.

إدخال البيانات الشخصية الاسم الأول واسم الجد والحالة الاجتماعية والجنسية والعنوان والهاتف ورقم الحساب البنكي وكافة المعلومات المطلوبة منك.

تأكد من المعلومات الشخصية جيدا.

ستستقبل رسالة تأكيد على الهاتف الجوال.

برامج الدعم في الضمان الاجتماعي

ولنتعرف أكثر على طرق دعم الضمان الاجتماعي التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين فهي متنوعة وشاملة وهي كالآتي:

دعم تكميلي ودعم مالي في تسديد الفواتير وتأمين صحي شامل ومساندة المشاريع المنتجة والمساعدة المقطوعة والدعم المدرسي وترميم المنازل والأثاث والغذاء.