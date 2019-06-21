كيفية تحديث الضمان الاجتماعي بالخطوات والبيانات المطلوبة الكترونياً

شرح كيفية تحديث الضمان الإجتماعي بعد تأكيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية التحديث للضمان الاجتماعي، وقد ألزمت المستفيد بضرورة تبليغ المكتب المختص بكل ما هو جديد في الحالة الإجتماعية والصحية وكذلك الإقتصادية، وذلك وفقاً لما جاء في المرسوم الملكي رقم 07/07/427، والهدف من مشروع تحديث الضمان، والرعاية الاجتماعية الذي عملت وزارة العمل السعودية على إطلاقه رفع مستوى الخدمة التي تقوم بها، كما قد تم عمل بوابة الكترونية خاصة بعملية تحديث البيانات وفقاً لما جاء بالمرسوم الملكي، وتعليمات الملك سلمان بن عبدالعزيز وخطة تطوير المملكة 2030، وقد عمل هذا التحديث على سهولة التواصل بين الوزارة وعملائها.

كيفية تحديث الضمان الاجتماعي

هدف مشروع التحديث للضمان الإجتماعي هو سرعة الوصول لغير القادرين والذي يستحقون الاستفادة من الضمان، ولهذا نادت وزارة العمل بسرعة تحديث البيانات الخاصة للمستفيدين من الضمان والرعاية الاجتماعية، من خلال الحسابات الخاصة بهم على الموقع.

كما أن من أهم أهداف هذا المشروع هو رفع مستوى الخدمة، وتسهيل عملية تحويل المخصص المالي في حساب الشخص المستفيد من الضمان، وقد عمل هذا على سهولة التواصل بين الوزارة والعملاء، كما عمل على تقليل مشاكل البطاقات التي توجد حالياً.

موقع وزارة العمل والتنمية الخدمات الالكترونية

يجب على من يريد الاستفادة من الضمان الإجتماعي وبرنامج المساعدات المقطوعة، أن يقوم بتحديث البيانات الخاصة من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بهذا التحديث، كما أكدت وزارة العمل السعودية على ضرورة التأكد من البيانات المطلوبة لعمل هذا التحديث وهي:

البيانات الشخصية للمستفيد.

بيانات الدخل.

بيانات الحساب البنكي الخاص.

الموافقة على شروط التحديث.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي للمستفيدين تتطلب من العميل الدخول على البوابة الالكترونية بوزارة العمل والتنمية، ثم اختيار الخدمات الالكترونية، جميع الخدمات، الأفراد وأخيراً تحديث بيانات المستفيدين.

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