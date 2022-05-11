كيفية تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا عبر بوابة أبشر 1443هـ

أصبح من الممكن للمواطن أن يقوم بتجديد الهوية الخاصة به إلكترونيا، من خلال بوابة أبشر والجدير بالذكر أن بوابة أبشر من المنصات الهامة التي أنشأتها الحكومة بهدف مساعدة المواطنين بتنفيذ وتطبيق الكثير من الخدمات، حيث يستغرق وقت إصدار الهوية الوطنية مدة 14 يوم كحد أقصى، وسيتم إرسال رسالة نصية يتواجد البطاقة الرقمية في المكتب لاستلامها، حيث يمكنك من خلال بوابة أبشر تطبيق الكثير من الخدمات مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية والكشف عنها، ولقد سمحت الحكومة السعودية أيضا بتجديد الهوية الوطنية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكتبات والمصالح الحكومية لاستخراج الهوية الوطنية.

طريقة تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا

يمكنك الآن تقوم بتجديد الهوية الخاصة بك من خلال اتباع الخطوات التالة:

يجب أولا أن تقوم بالدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية الرسمية.

بعد ذلك قم بالضغط على أبشر الأفراد.

ثم قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية أضغط على خدماتي.

ثم قم بالنقر على أيقونة الأحوال المدنية من الخيارات التي ستظهر لك.

ثم قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالضغط على خدمة تجديد بطاقة الأحوال.

سيظهر لك نموذج يجب أن تقوم بملء البيانات المطلوبة.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.

شروط تجديد الهوية الوطنية

يلزم أن تقوم بدفع كافة المخالفات والغرامات المالية المسجلة عليه في الأحوال المدنية.

يلزم أن تقوم بتجديد الهوية الوطنية إذا كان يتبقى على انتهاء الهوية الوطنية 180 يوم أو أقل.

خطوات الاستعلام عن تاريخ صلاحية الهوية

من الممكن أن تقوم بالاستعلام عن تاريخ صلاحية الهوية الخاصة بك من خلال اتباع الخطوات التالية: