كيفية تتبع شحنات ارامكس وأرقام خدمة عملاء ارامكس السعودية

شركة ارامكس هي واحد من أكبر وأهم شركات النقل في العالم, بدأت الشركة من دولة الأردن عام 1982 في مجال النقل, وسعت الشركة بعد ذلك إلى التطور والتميز في المجال ونجحت في ذلك حيث امتدت جذورها في العديد من الدول وأصبحت الآن تمتلك فروع في 54 دولة ويعمل بها أكثر من 13 ألف موظف, ويقع المقر الرئيسى لشركة ارامكس في دبي بدولة الإمارات حيث أنها تربط بين الشرق والغرب مما يساعد شركة ارامكس في تحقيق التوسع والانتشار.

أهم مميزات شركة ارامكس:

تتميز شركة ارامكس بقدرتها على تقديم الخدمات المتميزة والحلول المبتكرة.

الأسلوب الإداري المتطور للشركة.

السرعة في خدمات النقل.

الدقة والأمانة في المواعيد.

إنهاء كافة الإجراءات الجمركية في أسرع وقت وبأقل تكلفة.

كيفية تتبع شحنات ارامكس:

يُمكنك تتبع شحنات ارامكس من خلال إتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى موقع ارامكس المتعلق بتتبع الشحنات. قم بإدخال رقم تتبع الشحنة في الحقل المخصص له, ويتم الحصول على هذا الرقم من الموقع الذى قمت بشراء الشحنة منه. قم بالضغط على زر تتبع الشحنة.

أرقام خدمة عملاء ارامكس السعودية:

توفر شركة ارامكس مجموعة من الطرق والأرقام للتواصل مع خدمة العملاء وتلقي كافة الاستفسارات والشكاوي, ومن أهمها: