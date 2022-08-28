كيفية الدخول إلي منصة ريف للدعم المادي للأسر المنتجة 1444 هجري

تعتبر من البرامج التي تقدمها الحكومة السُّعُودية من أجل دعم الأسر الريفية المنتجة، بحيث تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، كما تقدم الوزارة الدعم المادي لهذه الأسر بهدف تطوير أعمالهم في مجال الزراعة، من أجل رفع مستوي الدخل المادي لصغار العاملين في مجال الزراعة ورفع كفاءة الاستثمار للموارد المتوفرة، كما تستهدف كافة العاملين في مختلف المجالات والتي تشمل على ” إنتاج وتصنيع البن العربي، تربية النحل وإنتاج العسل، مجال الأسماك، المحاصيل السلعية مثل السمسم والذرة، مربي المواشي، إنتاج وتسويق الفواكه والرمان والتين والعنب”.

الدخول عبر منصة ريف

يمكن تسجيل الدخول إلى منصة ريف السُّعُودية لدعم الأسر المنتجة وصغار المزارعين عن طريق مجموعة من الخطوات الآتية:

الدخول إلى برنامَج ريف الإلكتروني.

النقر على خِيار تسجيل الدخول.

تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب.

النقر على خِيار تسجيل الدخول.

الدخول للحساب الشخصي.

شروط ومعايير التسجيل في منصة ريف

تم تحديد مجموعة من الشروط من أجل أتمام عملية التسجيل في منصة ريف لدعم الأسر المنتجة، وهي كالتالي:

ضرورة أن يكون المتقدم حامل الجنسية السُّعُودية سواء للرجل أو المرأة.

ضرورة أن يكون حاملًا لبطاقة التنقل لغير السعوديين.

ضرورة أن يكون المتقدم مهنته الزراعة، وأن يكون مباشرًا لمهنته بنفسه.

يجب ألا يكون المتقدم سبق والعمل في القطاع الخاص أو العام.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

يجب ألا يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من 6 آلاف ريال سعودي.

يجب أن تتوفر لدى الأسر المتقدمة وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية.

ضرورة أن يتوفر لدى المتقدم حساب بنكي وأن يكون نشيًطا.

يجب أن يكون المتقدم مسجلًا على منصة ريف.

يجب أن يلتزم المتقدم بكافة الشروط الصحية والفنية.

ضرورة ألا يتجاوز عدد البرامج الخاصة بالدعم المالي 3 برامج بإجمالي مبلغ 54 ألف ريال سعودي.

طريقة التسجيل في منصة ريف للأسر المنتجة

يمكن الدخول إلي المنصة و الاستفادة من الخِدْمَات التي توفرها من قبل الحكومة السُّعُودية للمزارعين وأصحاب المهن المتعلقة بها، وذلك عن طريق مجموعة من الخطوات:

الدخول مباشرة لمنصة ريف الإلكترونية.

الضغط على خِيار إنشاء حساب جديد على منصة ريف.

تعبئة كافة المعلومات الشخصية على الموقع وتشمل ما يلي”رَقَم الهُوِيَّة، تاريخ الميلاد، و رَقَم الجوال، كلمة المرور.، رمز التحقق المرئي”.

الضغط على خِيار تسجيل بعد التأكد من المعلومات المدخلة.

إدخال رمز التحقق المرئي المرسل برسالة نصية على الهاتف.

إتمام عملية تسجيل الدخول إلى الحساب.

رابط تسجيل دخول منصة ريف للدعم المادي للأسر المنتجة

تعد منصة ريف للدعم المادي للأسر المنتجة السُّعُودية من المنصات المميزة التي منحت برنامَج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، من أجل تحقيق استدامة في القطاع الريفي وتمكين الأسر الريفية في سبيل الحصول على الدعم اللازم لهم حسب أهداف رؤية 2030 التطويرية، وذلك عبر الرابط التسجيل المباشر لمنصة ريف.