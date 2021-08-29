كيفية الدخول إلى منصة مدرستي schools.madrasati وتسجيل حساب جديد

عقب عودة الطلاب والطالبات من المدرسة اليوم سوف يبحثون عن طريقة الدخول إلى منصة مدرستي، وذلك من اجل الوصول إلى العديد من الدروس والتواصل مع المدرسين ومشاهدة العديد من المواد العلمية، وخاصة مع بداية العام الدراسي في المملكة العربية السعودية اليوم وأصبحت الدراسة حضورية لجميع طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بجميع المدارس، حيث أصبح الحضور إلزامي لجميع الطلاب الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا، كما يمكنهم متابعة الدروس التعليمية أونلاين عبر تلك المنصة.

الدخول إلى منصة مدرستي

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن أفضل طرق التسجيل والدخول إلى المنصة التعليمية التي أطلقتها الوزارة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية بالتزامن مع مواجهة الحكومة لجائحة كورونا، وذلك من أجل تحصيل المواد العلمية من المنزل دون المخاطرة والذهاب خارج المنزل خوفاً على صحة جميع الطلاب.

وشددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على ضرورة حضور جميع الطلاب مكتملي التحين بجرعتين من لقاح كورونا، على أن يتم احتساب الغياب لجميع الطلاب غير مكتملي التحصين بعد مرور أسبوعين من أول يوم في الدراسة، وذلك من أجل إعطاء الفرصة كاملة لهؤلاء الطلاب من اجل آخذ اللقاح خوفاً وحرصاً على سلامتهم.

خطوات التسجيل في المنصة

أتاح الموقع الرسمي لوزارة التعليم الدخول إلى منصة مدرستي وتسجيل دخول الطلاب ، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://schools.madrasati.sa/”، على أن يقوم الطالب بالضغط على تسجيل دخول من خلال تبويب حسابي ثم بعدها يقوم بكتابة اسم المستخدم فيها وكلمة المرور.

ليتم دخوله إلى المنصة وعليه أن يختار ما يريد منها والاستمتاع بجميع المواد التعليمية المطروحة، أو يمكن التسجيل من خلال مستخدم جديد من خلال إنشاء حساب، واختيار جديد وكتابة جميع البيانات المطلوبة ثم الموافقة على كافة الشروط.