كيفية الحصول على تمويل شراء ارض من بنك في السعودية.. والشروط المطلوبة

من أهم الخدمات التي تقدمها شركات التمويل والبنوك في جميع أنحاء العالم للعملاء خدمة تمويل شراء أرض عن طريق البنك، وذلك بسبب الحاجة الملحة للحصول على سكن فهو يعتبر من أساسيات الحياة وإذا لم يتوفر المبلغ الكافي لشراء السكن يلجأ الشخص إلى البنوك أو أي جهة تمويلية للحصول على المال وإتمام عملية الشراء، وفي أغلب الأحيان تتم تلك العملية بواسطة التمويل الشخصي والتمويل العقاري المتقدمين من البنك ويتناول المقال تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.

شروط الحصول على تمويل شراء أرض عن طريق البنك

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في العملاء ليتمكنوا من الحصول على قطعة أرض بواسطة شركات التمويل المالي أو البنك وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

يجب ألا يكون اسم المتقدم الراغب في الحصول على القرض العقاري لشراء قطعة أرض موجود في القائمة السوداء أو قائمة القضايا.

يجب ألا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد عن 75 سنة في سنة سداد آخر قسط من قيمة التمويل.

الحد الأدنى لفترة السداد تصل حتى 12 شهر والحد الأعلى لفترة السداد تصل حتى 144 شهر والحد الأدنى لشراء قطعة أرض من خلال البنك على هيئة قرض شخصي مقابل الرهن العقاري 96 شهر.

خلاصة لأبرز أحكام التمويل العقاري :

1- حكم التمويل العقاري المدعوم من وزارة الإسكان عن طريق المصارف :https://t.co/2IR93pCqL6

2-عندما يرغب شخص في شراء عقار، ويطلب من البنك أن يشتريه له ثم يبيعه عليه فلا بأس بذلك بشرط أن البنك يتملك العقار ويقبضه ثم يبيعه على الراغب في الشراء .. — أ.د.سعد الخثلان (@saad_alkhathlan) November 23, 2019

مميزات شراء أرض عن طريق البنك

هناك الكثير من المميزات التي يحصل عليها العميل من شراء قطعة أرض عن طريق البنك وتتمثل تلك المميزات في الآتي:

يحصل العميل على نسبة تمويل تتراوح ما بين 70% حتى 80% من قيمة الأرض. بجانب أنه يحصل على العديد من الخدمات المجانية المميزة ومنها بطاقة الخدمات المالية الإلكترونية والخصم المباشر التي يتم تقديمها من البنك. الحصول على تأمين مجاني على حياة الشخص المقترض. والحصول على بطاقة ائتمانية مجانية للشخص المقترض وتلك البطاقة مقدمة من قِبل أغلب البنوك.

المستندات المطلوبة لقرض عقاري لشراء قطعة أرض

يجب على من يرغب في الحصول على القرض أن يتوفر لديه بعض المستندات الهامة وهي الآتي: