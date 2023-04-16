كيفية الحصول على الدعم الإضافي في حساب المواطن 1444 والاستعلام عن الأهلية

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن حتى شهر يوليو 2023، وذلك بناءً على اقتراح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. ويتواصل فتح التسجيل في البرنامج لجميع المستحقين الجدد داخل المملكة العربية السعودية، وفقاً لتوجيهات القرار الرسمي.

يأتي هذا القرار كخطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر تضرراً في المجتمع، وسنقدم لكم فيما يلي جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية الحصول على هذا الدعم في المملكة العربية السعودية.

زيادة دعم حساب المواطن

تماشيًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، يتم صرف الدعم الإضافي لحساب المواطن بصفة شهرية، مع الراتب الأساسي، ويتم إيداعه مباشرة في جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمستحقين.

جدير بالذكر أن هذا القرار قد جاء مباشرة بعد توقف دعم المواطن لمدة ثلاثة أشهر متتالية، حيث كان من المقرر تعليق الدعم في مارس 2023. ومن أجل ضمان حصول جميع المستفيدين على هذا الدعم بلا تأخير، أمر خادم الحرمين الشريفين بتمديد صرف الدعم حتى نهاية شهر يوليو 2023.

الدعم الإضافي في حساب المواطن

يوفر حساب المواطن دعماً مالياً إضافياً للمواطنين السعوديين وذلك بموجب أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

سيتم توزيع هذا الدعم على جميع المستحقين وفقًا للمعايير التالية:

يتم صرف مبلغ 720 ريال سعودي لرب الأسرة.

سيحصل من هم أكبر من 18 عامًا على دعم قيمته 360 ريال سعودي

يمكن للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الحصول على دعم يبلغ 215 ريال سعودي.

ملحوظة: سيتم صرف هذه المساعدات في شهر يوليو المقبل من العام 2023.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن في السعودية

للاستفسار عن أهلية حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، يتطلب اتباع الخطوات التالية بالأسفل: