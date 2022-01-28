كيفية التقديم في برنامج دعم المواشي في المملكة العربية السعودية

تهتم معظم دول العالم بالمشاريع الصغيرة والتى تخدم أصحاب الدخل المحدود وتعمل على رفع مستواهم الاقتصادي وتحسين دخلهم، وتعمل كل دولة على توفير دعم لهذه المشاريع والتي فس النهاية تعود بالنفع ليس فقط على صاحب المشروع بل على اقتصاد الدولة ككل، اليوم سنتناول مشروع سعودي تشرف عليه وزارة البيئة والمواشي السعودية يخدم مربي المواشي، وهو برنامج دعم المواشي، سنتعرف أكثر على هذا البرنامج وشروط التسجيل فيه وموعد نزول استحقاقه.

برنامج دعم المواشي

برنامج دعم صغار مربي الماشية هو أحد وأهم برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، يندرج ضمن برامج الإعانات الزراعية ويأتي وفق تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، ومن أهدافه الأساسية تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمن يستحق.

شروط أهلية برنامج دعم المواشي

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وضعت الحكومة السعودية عدة شروط ليتم الاستفادة من هذا المشروع، هذه الشروط متمثلة في الآتي:

أن يكون سعوديا او حاملا لبطاقة التنقل.

أن يكون من صغار مربي المواشي .

ألا يعمل في أي وظيفة في القطاع العام والخاص.

ألا يكون سجينا او موقوفا او مقيما إقامة دائمة في مركز إيوائي.

ألا يقل سنٌة عن احدي وعشرين سنه.

أن يكون حاصلا على البطاقة الصحية .

أن يكون ملتزما بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة.

أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية .

أن يرفع طلب دعم على البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة.

أن يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم.

رابط التسجيل في برنامج دعم المواشي

تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على تحويل كافة خدماتها إلى النظام الإلكتروني في ظل سعي المملكة 2030 للتحول الرقمي، حيث أن وزارة البيئة والمياه الزراعة السعودية قد عملت على توفير خدمة الاشتراك في برنامج دعم صغار مربي الماشية عبر شبكة الإنترنت، وكذلك من خلال موقع منصة أنعام التابع إلى الوزارة، ويمكنك عزيزي المتابع الدخول الى الموقع من خلال الرابط هنا، ثم يمكنك التسجيل في هذا البرنامج من خلال الخطوات التى سنضعها لك لاحقاً.

خطوات التسجيل في دعم المواشي

يمكنك عزيزي المهتم الاشتراك في برنامج دعم صغار مربي الماشية بأتباع الخطوات التالية: