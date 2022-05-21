زادت علامات البحث عن وظائف بدون تأمين وذلك بعدما أعلنت الحكومة بالمملكة العربية السعودية عن وجود وظائف بدون تأمينات بجدة، والتي تكون متاحة في العديد من الشركات داخل المملكة، ولقد أتاحت العديد من الشركات السعودية عدة وظائف في مجالات مختلفة من أجل توفير فرص عمل للمواطنين بدون تأمينات، والتي يمكن التقديم بها من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الشركات وفي التالي نذكر لكم عدد من هذه الشركات وطرق التقديم بها.

كيفية التقديم على وظائف بدون تأمينات جدة 1443

أعلنت مجموعة من الشركات داخل المملكة العربية السعودية عن عدد من الوظائف في شكل إعلانات والتي تكون عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وتتمثل هذه الشركات في التالي :

شركة مؤسسة السماء الزرقاء

● أتاحت شركة السماء الزرقاء عن إتاحة عدد من الوظائف في المجالات المختلفة وذلك برواتب مجزية والتي يتم الاتفاق عليها بعد التقدم على الوظيفة، ولكن يكون ذلك بشروط تقوم بتحديدها الشركة والتي لابد أن تكون متوفرة في الشخص المتقدم على الوظيفة وتتمثل هذه الشروط في التالي :

● أن يكون لديه خبرة في مجال الوظيفة المعلن عنها.

● أن يقوم بإرسال السيرة الذاتية مع ارفاق نموذج التقديم.

● ويكون التقديم للوظيفة من خلال إرسالها على الموقع الخاص بشركة السماء الزرقاء في المملكة.

شركة الحشد

من الشركات التي أعلنت عن حاجاتها لموظفين لعدد من الوظائف بدون تأمينات في جدة، وقامت الشركة بتوضيح الشروط الخاصة بالوظيفة من خلال الإعلان وأنه يجب أن تتوفر الخبرة،وأن ويكون التقديم للوظيفة من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر الموقع الإلكتروني لشركة الحشد في المملكة.

الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط المحدودة

تعتبر من الشركات التي قامت بنشر إعلانات تتضمن حاجتها لموظفين أمن، على أن تكون الوظيفة ذات راتب مجزي ويتم تحديده بعد عمل المقابلة مع الشخص المتقدم للوظيفة، والتي لابد أو تتوافر بهم الكفاءة والخبرة التي تجعلهم قادرون على أداء الوظيفة بشكل مميز.

و على الشخص المتقدم لوظيفة حارس الأمن أن يقوم بإرسال السيرة الذاتية مع ارفاق نموذج التقديم مع كتابة المسمى الوظيفي، وأن يتم إرسالها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بشركة البيت بالتقسيط المحدودة.