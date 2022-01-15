كيفية التسجيل فى نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد وترقيات 1443 -2022 السعودية

كيفية التسجيل والدخول الى نظام فارس الخدمة الذاتية 1443 -2022 السعودية نظام فارس هو نظام يمكن من خلاله للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن كافة الخدمات والتفاصيل التي تقدمها وزارة التعليم للمعلمين في المملكة العربية السعودية. مثل الدورات التدريبية وكذلك طلب المكافات او تقديم ترخيص أو متطلبات التقاعد وغيرها من الخدمات التي تتيحها الوزارة عبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443 -2022 وذلك من خلال الحساب الشخصى للشخص فى نظام فارس.ويمكن من خلال تسجيل الدخول الى نظام الخدمة الذاتية نظام فارس. الحصول على جميع الخدمات التعليمية والادارية التى يريدها المدرس او عضو هيئة التدريس فى المملكة وسوف نوضح فى الخطوات التالية كيفية التسجيل فى نظام فراس الخدمة الذاتية.

نظام فارس الخدمة الذاتية

يعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية من البرامج الهامة بالنسبة للعاملين فى المملكة العربية السعودية. حيث يتيح النظام العديد من المزايا الإلكترونية. ويتيح للعاملين الإفصاح عن الكثير من المعلومات للوزارة دون الحاجة الى الذهاب الى الوزارة ويقدم نظام فارس ايضا معرفة تاريخ استلام الراتب. وكذلك معرفة رصيد الاجازات المدفوعة والتى يمكن الحصول عليها عن طريق تقديم طلب. وغيرها من المزايا المتعددة. مثل طلب اجازة او طلب بدل. او ابلاغ عن غياب وغيرها من الخدمات الاخرى.

كيفية التسجيل فى نظام فارس الخدمة الذاتية

حتى يمكنك التسجيل فى نظام فارس ينبغى اتباع الخطوات التالية

الدخول الى رابط الخدمة الذاتية نظام فارس.

ادخال بيانات الاسم وكلمة السر الخاصة بالمتقدم.

ادخال كافة البيانات بشكل صحيح.

سوف يتم ارسال رسالة الى الهاتف بها رمز التحقق.

ادخال رمز التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول.

كيفية الاستعلام عن العلاوة السنوية عبر نظام فارس

يرجى اتباع الخطوات التالية الدخول مباشرة إلى نظام فارس الخدمة الذاتية.

كتابة اسم المستخدم ثم كتابة كلمة السر الخاصة.

ادخال رمز التحقق المرسل على الهاتف.

الضغط على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

ثم الضغط على كلمة الراتب وتحديد الراتب.

بعدها سوف تجد جميع البيانات الخاصة بالراتب الخاص بك وكذلك قيمة العلاوة التى تم اضافتها.

ومن الجدير بالذكر ان الوزارة قد أكدت أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية الى كل الموظفين والإداريين ممن صدرت قرارات ترقيتهم. وان نظام فارس يتبع وزارة التعليم من أجل خدمة المعلمين والمعلمات فى مدارس المملكة وهو نظام الى الكترونى. يحتوى على مجموعة من الخدمات التي يستطيع المعلم أو الادارى الحصول عليها.