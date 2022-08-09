يسعى الكثير من خريجي كلية الطفولة المبكرة بالمملكة العربية السعودية، عن معرفة كيفية التسجيل في نظام الطفولة المبكرة شركة البلاد 1444، التي تعمل على توظيف على المدرسين في مجال الطفولة المبكرة، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، وهذا ما جعلها تحظى باهتمام الكثير، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم الخطوات التي يتم من خلاها التسجيل في شركة البلاد 1444.

منصة الطفولة المبكرة

هي منصة إلكترونية أطلقتها شركة البلاد، والتي تهدف إلى توفير كوادر تعليمية متخصصة في مجال رياض الأطفال، و تأهيل المعلمين للتدريس في مرحلة الابتدائية، كما أنها تعمل على توفير عقود عمل ذات مدة محددة في مدارس المملكة العربية السعودية، والتي تعمل على تقوية العلاقة بين التعليم العام والتعليم الخاص في السعودية.

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كيفية التسجيل في نظام الطفولة المبكرة شركة البلاد

حددت شركة البلاد للتوظيف في نظام الطفولة المبكرة مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها التقديم في الشركة، بشكل إلكتروني، وتأتي هذه الخطوات في التالي :

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط.

اضغط على أيقونة الدخول ثمّ الذهاب لصفحة الدخول.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على زر الإدخال.

قم بالبحث عن الوظائف المرغوبة والمناسبة.

اضغط على “التقديم على مشروع الطفولة المبكرة”.

قم بتعبئة النموذج الخاص بالوظيفة.

اضغط على زر التسجيل.

يتم التقديم عند الضغط على تسجيل.

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شروط التسجيل في وظائف الطفولة المبكرة شركة البلاد

هناك مجموعة من الشروط التي حددتها شركة البلاد لتوظيف في نظام الطفولة المبكرة والتي تتمثل في التالي :

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من حملة الجنسية السعودية.

أن يكون قد اختيار المتقدم او المتقدمة لإجراء المقابلة الشخصية.

أن يجتاز المتقدم او المتقدمة اختبار الكشف الطبي.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقًا طبيًا.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على شهادة الثانوية العامة.

عدم وجود سابقة جنائية بحق المتقدمين.

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