كيفية التسجيل في منصة مدرستي عبر الرابط الرسمي وتطبيق توكلنا.. خطوة بخطوة

تعتبر منصة مدرستي أحد نظم وزارة التربية والتعليم السعودية للتعليم عن بعد كنتيجة ضرورية بعد انتشار “كوفيد19” في الآونة الأخيرة، والمعروفة على مستوى العالم “بأزمة الوباء العالمي“، وذلك للتسهيل على طلاب المراحل التعليمية المختلفة، وذلك ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى طلاب المرحلة الثانوية، فكانت “مدرستي” هي الطريقة الأمثل لمتابعة الطلاب دروسهم عبر شبكة الإنترنت، وهم في منازلهم غير مختلطين ببعضهم البعض خاصة مع تطور المتحور الجديد لكورونا “أوميكرون“، علاوة على ذلك، فإن المنصة تتميز بالفاعلية والتفاعل بين المعلمين والتلاميذ، وليست مجرد دروس مسجلة من طرف واحد، وسوف نتناول فيما يلي كيفية التسجيل بشتى الطرق في المنصة.

أولاً: كيفية التسجيل في المنصة عبر الرابط الرسمي

وللتسجيل في منصة مدرستي يجب اتباع الخطوات الآتية بالترتيب:

أولاً: ادخل على الموقع الخاص بالمنصة “ منصة مدرستي “.

ادخل على الموقع الخاص بالمنصة “ “. ثانياً: قم بالضغط على أيقونة “ العودة إلى المدارس “.

قم بالضغط على أيقونة “ “. ثالثاً: ستظهر إليك قائمة رئيسية، فقم بالضغط على “ تسجيل جديد “.

ستظهر إليك قائمة رئيسية، فقم بالضغط على “ “. رابعاً: قم بملئ البيانات الرسمية المطلوبة في الحقول أمامك، مثل رقم الهوية ورقم الجوال، وغيرها من البيانات الهامة والضرورية، ثم اضغط على أيقونة “تحقق”.

قم بملئ البيانات الرسمية المطلوبة في الحقول أمامك، مثل رقم الهوية ورقم الجوال، وغيرها من البيانات الهامة والضرورية، ثم اضغط على أيقونة “تحقق”. خامساً: بعد ذلك ستظهر أمامك البيانات على نظام نور، وفي حالة طلب تجديد الرقم السري، اضغط على “إرسال”، وستصلك رسالة في الحال بالرقم السري الجديد عبر الجوال الذي وضعته ضمن بياناتك.

ثانياً: التسجيل عبر تطبيق توكلنا

وفي هذه الطريقة سوف نوضح إليك الخطوات بكل سهولة وبساطة لتقوم بالتسجيل في المنصة عبر “توكلنا” الذي قمت بتحميله على هاتفك من قبل في ظل شدة الأزمة.

أولاً: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في تطبيق “ توكلنا “، وذلك بإدخال رقم هويتك، وكلمة المرور ثم الضغط على علامة “ √ ” لإثبات أنك لست روبوت.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في تطبيق “ “، وذلك بإدخال رقم هويتك، وكلمة المرور ثم الضغط على علامة “ ” لإثبات أنك لست روبوت. ثانياً: قم بالضغط على علامة تبويب “ العودة إلى المدرسة “.

قم بالضغط على علامة تبويب “ “. ثالثاً: بعد ذلك اضغط على أيقونة “اتصال”.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “اتصال”. رابعاً: أدخل كافة البيانات التي ذكرناها سابقاً عبر الرابط الرسمي لموقع المنصة.

أدخل كافة البيانات التي ذكرناها سابقاً عبر الرابط الرسمي لموقع المنصة. خامساً: أدخل رمز التحقق وهو هو كلمة السر التي ذكرناها في الأعلى.

طرق التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي

بطبيعة الحال، فإنه هناك حالات كثيرة يتوقف فيها رابط التسجيل إلكترونيا، وذلك ربما يكون بسبب الضغط أو الحمل الزائد على الموقع أو التطبيق، ولذلك أتينا إليك هنا بأفضل طرق التواصل مع الدعم الفني للمنصة كما يلي:

أولاً: الرقم المجاني: 80012999999.

الرقم المجاني: 80012999999. ثانياً: الخط الساخن: 320033988.

الخط الساخن: 320033988. ثالثاً: الخط الساخن: 19996.

أهمية منصة مدرستي الآن

تعتبر المنصة من أهم الخدمات التي ترعاها وزارة التربية والتعليم السعودية في وقتنا الحاضر، حيث لها أهمية كبيرة بالنسبة للطالب والمدرس على النحو الآتي:

أولاً: بالنسبة للمدرس

يمكن لجميع المدرسين بالمدارس الحكومية والخاصة شرح وتسجيل الدروس مثل المدرسة تماما. تقوم بالتيسير على المدرسين الذين أصيبوا بفيروس كورونا مع عدم استطاعتهم الذهاب إلى المدرسة متابعة عملهم وشرح الدروس المستحقة في التوقيت الرسمي وضمن التخطيط للمنهج.

ثانياً: بالنسبة للطالب