كيفية التسجيل في منصة سكني 1443 وخطوات الحصول على الدعم والشروط المحددة

كيفية التسجيل في منصة سكني 1443 مبادرة الدعم الإلكترونية sakani.housing.sa المخصصة للأسر السعودية من محدودي الدخل ومعدومي الدخل أيضاً من خلال المساعدات السكنية للحصول على المسكن المناسب في ظل الرعاية الاجتماعية التي تقدمها البلاد للمحتاجين، وهنا تقوم الوزارة بتخصيص وحدات أو أراضي لغير القادرين ممن ليس لهم مأوى مناسب للمعيشة بحسب الظروف الاجتماعية لهم أيضاً، حيث تعد منصة سكني أول منصة عقارية مدعومة من صندوق التنمية ووزارة الإسكان وذلك بتمويل الوحدات السكنية والأراضي (مدعومة الأرباح) بالإضافة إلى وحدات مجانية أيضاُ.

من هم الفئات المستحقة دعم سكني والإسكان التنموي؟

الأسر السعودية التي تصنف تحت خط الفقر أو المعروفة بالأسر الأشد احتياجاً ذوي الدخل المنخفض، مثلاُ أسرة مكونة من أب وأم وأربعة أولاد ودخلهم 6.000 ريال فتكون هذه أشد احتياجاً من أسرة أخرى تتقاضى نفس المبلغ وعددهم 4 أفراد فقط.

أما عن الأسر التي ليس لها مسكن مناسب يصلح للمعيشة الكريمة لهم ولا يوجد لديهم المال لشراء مسكن جديد لأن دخلهم لا يوازي هذا، وهم يمكن الاستفادة من برنامج الإسكان التنموي.

فيما تقوم الوزارة بفحص المستندات المقدمة من المتقدم للحصول على دعم سكني والتحقق من الاستحقاق لتمويل وحدة سكنية أو قطعة أرض من الجهات التمويلية الداعمة للبرنامج، ثم القبول في حالة الاستحقاق أو رفض الطلب إذا لم يستوفي الشروط.

شروط التسجيل في سكني 1443

أن تكون الأسرة سعودية الجنسية وأولادهم الذكور غير المتزوجين بحيث لا تزيد أعمارهم عن 25 سنة والإناث الغير متزوجات.

الإقامة في المملكة العربية السعودية بشكل كامل.

ألا يقل عمر الزوج عن 25 سنة ويستثنى المرأة التي تعول أطفالا الأرملة أو المطلقة التي مضى على طلاقها سنتين، أو الأخوة الذين والدهم متوفي وكذلك الأم التي لديها أبناءاً الغير سعودية.

عدم إمتلاك الأسرة المسكن المناسب خلال الـ5 سنوات الأخيرة قبل تقديم الطلب، علماً بأن تقييم المنزل يكون من حيث المساحة ونوع جودة البناء.

ألا تكون الأسرة قد استفادة من دعم سكني من قبل حكومي أو خاص.

لابد أن تتوافر استيفاء الشروط من بداية تقديم الطلب وحتى وقت تخصيص الدعم.

الأعزب غير مستحق للحصول على دعم سكني لابد أن يكون متزوجا مستوفي الشروط.

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كيفية التسجيل في منصة سكني 1443

لـ تسجيل مستفيد جديد في سكني اتباع تلك الخطوات:-

الدخول عبر منصة سكني الإلكترونية ⇐ https://sakani.housing.sa/

اختر مستفيد وتحتها تسجيل ذي اللون الأخضر.

سوف تنقلك على صفحة أخرى اختر تسجيل الدخول/ جديد الموجودة أعلى يمين الصفحة ومنها ادخل رقم الهوية ثم الضغط على تحقق.

ثم عليك كتابة البيانات رقم الهوية وتاريخ الميلاد والتأشير على المربع الخاص بصحة البيانات، ثم الضغط على أيقونة استلام كلمة مرور مؤقتة.

عليك التأشير (انا لست روبوت)، ثم الضغط على استلام كلمة السر عبر رسالة نصية.

سوف يرسل لك النظام كلمة مرور مؤقتة للتفعيل عبر رسالة نصية من خلال بوابة أبشر.

ومنها سوف يفتح لك نافذة أخرى يتطلب بها استكمال البيانات مثل البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورمز التفعيل.

ثم اضغط على أيقونة التسجيل الموجودة أسفل.

طريقة تقديم طلب الحصول على دعم سكني

بعد اتمام التسجيل سوف يكون متاح أمامك زر التقديم اضغط عليه ومنه إقرأ الإقرار والشروط جيداً.

ثم اضغط على (موافق) سوف يتم التحقق من أهليتك من خلال أسئلة ما هو نوع السكن (ملك – إيجار – السكن مع العائلة؟

ثم الضغط على استمرار ومن ثم استكمال والتأكد من صحة البيانات ثم إدخال بيانات العائلة.

الإجابة على الثلاث أسئلة الموجودة أمامك بنعم أم لا، يليها الضغط على زر حالة الاستحقاق والتي سوف تظهر رسالة إذا كنت تستحق أم لا.

وفي حالة الاستحقاق اضغط على زر منصة سكني الإلكترونية لإتمام الحجز من خلال المشاريع المتاحة ورفع المستندات المطلوبة.

بذكر أنه في حالة عدم القبول يمكنك تقديم اعتراض وتعديل البيانات في المستطيل المخصص لذلك.

كيفية تقديم اعتراض سكني

يمكنك التواصل عبر رقم وزارة الإسكان الموحد 199090

أو الاتصال عبر رقم صندوق التنمية العقارية الموحد 920033321.