كيفية التسجيل في منصة إحسان كمستفيد للحصول على دعم مالي يصل إلى 100 ألف ريال

هناك العديد من المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية الموثوقة والرسمية والتي من ضمنها مؤسسة إحسان التي يمكنكم استخدامها كمستفيد أو كمتبرع، وتقوم بتقديم العديد من المساعدات المالية للمواطنين السعوديين الذين يعانون من أزمات مالية، بالإضافة إلى فك كرب الغارمات، والآن سنتحدث عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه المؤسسة فتابعوا معنا.

كيف التسجيل في جمعية إحسان كمستفيد

هناك العديد من الخطوات التي قامت منصة إحسان الخيرية بالإعلان عنها للتسجيل بها كمستفيد للحصول على دعم، وهذه الخطوات هي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أحسان الخيرية https://ehsan.sa

ثم الضغط على تسجيل.

يتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل: ( الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني).

ثم إدخال رمز التحقق.

الضغط على انشاء حساب جديد.

بعد ذلك يتم تحديد البرنامج المطلوب للتقدم عليه.

شروط دعم منصة إحسان

هناك العديد من الشروط التي قام مسؤولي منصة إحسان بالإعلان عنها من خلال موقع الإلكتروني الرسمي للمنصة، وهذه الشروط تكون كالتالي:

أن يكون مواطن سعودي الجنسية مقيم في المملكة.

أن يكون الشخص المتقدم مستفيد من دعم الضمان الاجتماعي المطور.

لا يمتلك أي أصول عقارية أو تجارية أو زراعية.

مبلغ المطالبة 100 ألف ريال كحد أقصى.

يقتصر الدعم على من صدر بحقه أمر تنفيذ قضائي واحد.

مضي سنة كاملة على أمر التنفيذ.

هل منصة إحسان تسدد القروض؟

تقوم مؤسسة إحسان الخيرية بتقديم العديد من المساعدات والدعم للمواطنين السعوديين داخل المملكة الذين يعانون من بعض الأزمات المالية، والتي من ضمنها القروض ولا يستطيعون سدادها لظروف معينة تتأكد منها المؤسسة، بالإضافة إلى فك كرب الغارمات والمساجين.

هل منصة إحسان حكومية وموثوقة؟

تم تأسيس منصة إحسان بناءً على قرار ملكي من خادم الحرمين الشريفين، وهي مؤسسة خيرية يشرف عليها العديد من الجهات الحكومية الرسمية داخل المملكة، والتي من ضمنها التالي: