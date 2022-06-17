كيفية التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة 1443؟ والشروط المعلن عنها من الوزارة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إمكانية التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة 1443 وفي نفس الوقت أعلنت عن الشروط الواجب استيفائها من أجل التسجيل في الدعم الريفي الذي يعتبر من أهم أنواع الدعم الموجودة حاليًا في السعودية لأنه يحسن من المستوى المعيشي للمواطنين وفي نفس الوقت يعزز من الجانب الاقتصادي وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، لذلك دعونا نتناول تسجيل الأسرة المنتجة في دعم ريف.

كيفية التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة 1443؟

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إمكانية تسجيل الأسر المنتجة والعاطلين عن العمل وربات البيوت في دعم ريف، وذلك وفقًا للخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالدعم الريفي.

انقر على بدء الخدمة.

ثم اختر إنشاء حساب جديد.

ادخل كل البيانات المطلوبة وتأكد من كونها صحيحة.

سيظهر أمامك عدد من البرامج التنمية الريفية اختر منها ثلاث برامج فقط.

بالنسبة إلى الحاسب سيتن تفعيله بشكل تلقائي.

لا تنسى إدخال رقم الحساب البنكي الخاص بك ويجب أن يكون ساري.

ادخل رمز التحقق الذي ستستقبله عبر رسالة نصية على هاتفك.

شروط التسجيل في دعم ريف

في وقت سابق أفصحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن عدة شروط من الضروري أن يتم استيفائها من أجل إتمام عملية التسجيل في دعم ريف، وتأتي تلك الشروط على النحو التالي: