كيفية التسجيل في حساب المواطن للعزاب 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إمكانية استفادة عدد من المواطنين من برنامج حساب المواطن ولتخفيف على المواطنين من الأعباء الاقتصادية في ظل الأزمات العالمية المؤثرة على اقتصاد العالم، وقد خصصت مجموعة من الشروط لاستفادة المواطن العازب التي سنتعرف عليها، في هذا المقال سوف نتعرف على حساب المواطن العازب وشروط حساب المواطن بالنسبة للعازب.

حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج التي تمنحها الحكومة السعودية إلى مواطنيها لسد احتياجاتهم وتحقيق مستوى من التنمية المستدامة عبر التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتأكد من الشروط والمعايير التي تنطبق على الأفراد المستحقين للدخول في برنامج حساب المواطن، حيث تم إطلاق البرنامج عام 2017 لتقديم الدعم إلى العائلات والأفراد أصحاب الدخل المحدود في السعودية.

الفئة المستهدفة في برنامج حساب المواطن

إن برنامج حساب المواطن السعودي يحقق الدعم المالي لمجموعة من الفئات وهي:

المواطنون السعوديون محدودي الدخل.

المرأة السعودية التي تحمل الجنسية السعودية أو المتزوجة من أجنبي.

الأفراد الذي لديهم خريطة التنقل في الأراضي السعودية.

المواطنون السعوديين الذي لديه أكثر من زوجة.

الأفراد الذين يحققون الشروط المطلوبة.

شروط حساب المواطن

هناك عدد من الشروط التي من المهم توافرها لدى الأفراد المستفيدين من برنامج حساب المواطن العازب وهي:

أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.

ألا يقل العمر عن 18 عاماً.

إن يقدم إثبات يوضح أنه يعيش في مسكن منفرد عن أهله.

ألا يكون المستفيد موظفاً بإحدى دوائر الحكومية في السعودية.

طريقة تسجيل حساب المواطن العازب

يستطيع المواطن العازب التسجيل في برنامج حساب المواطن بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة وهي كالتالي:

التوجه مباشر الى موقع حساب المواطن .

. الضغط على تسجيل جديد.

كتابة المعلومات المطلوبة وإرفاق الملفات التي تثبت استقلالية المتقدم مثل عقد الإيجار التي تثبت استقلالية مقدم الطلب.

كتابة رقم التحقق الذي تم إرساله بواسطة رسالة نصية لرقم الجوال المدخل.

الضغط على خيار التالي.

الموافقة على الإقرار بعدها النقر على تقديم الطلب.

الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

حالات التسجيل في حساب المواطن للعازب

حدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الحالات الخاصة نستعرضها فيما يلي: