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كيفية التسجيل في حساب المواطن للعزاب 2022

منى إسماعيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إمكانية استفادة عدد من المواطنين من برنامج حساب المواطن ولتخفيف على المواطنين من الأعباء الاقتصادية في ظل الأزمات العالمية المؤثرة على اقتصاد العالم، وقد خصصت مجموعة من الشروط لاستفادة المواطن العازب التي سنتعرف عليها، في هذا المقال سوف نتعرف على حساب المواطن العازب وشروط حساب المواطن بالنسبة للعازب.

كيفية التسجيل في حساب المواطن للعزاب 2022

حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج التي تمنحها الحكومة السعودية إلى مواطنيها لسد احتياجاتهم وتحقيق مستوى من التنمية المستدامة عبر التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتأكد من الشروط والمعايير التي تنطبق على الأفراد المستحقين للدخول في برنامج حساب المواطن، حيث تم إطلاق البرنامج عام 2017 لتقديم الدعم إلى العائلات والأفراد أصحاب الدخل المحدود في السعودية.

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الفئة المستهدفة في برنامج حساب المواطن

إن برنامج حساب المواطن السعودي يحقق الدعم المالي لمجموعة من الفئات وهي:

  • المواطنون السعوديون محدودي الدخل.
  • المرأة السعودية التي تحمل الجنسية السعودية أو المتزوجة من أجنبي.
  • الأفراد الذي لديهم خريطة التنقل في الأراضي السعودية.
  • المواطنون السعوديين الذي لديه أكثر من زوجة.
  • الأفراد الذين يحققون الشروط المطلوبة.
شروط التسجيل في حساب المواطن والمستفيدين
شروط التسجيل في حساب المواطن والمستفيدين

شروط حساب المواطن

هناك عدد من الشروط التي من المهم توافرها لدى الأفراد المستفيدين من برنامج حساب المواطن العازب وهي:

  • أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.
  • ألا يقل العمر عن 18 عاماً.
  • إن يقدم إثبات يوضح أنه يعيش في مسكن منفرد عن أهله.
  • ألا يكون المستفيد موظفاً بإحدى دوائر الحكومية في السعودية.

طريقة تسجيل حساب المواطن العازب

يستطيع المواطن العازب التسجيل في برنامج حساب المواطن بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة وهي كالتالي:

  • التوجه مباشر الى موقع حساب المواطن.
  • الضغط على تسجيل جديد.
  • كتابة المعلومات المطلوبة وإرفاق الملفات التي تثبت استقلالية المتقدم مثل عقد الإيجار التي تثبت استقلالية مقدم الطلب.
  • كتابة رقم التحقق الذي تم إرساله بواسطة رسالة نصية لرقم الجوال المدخل.
  • الضغط على خيار التالي.
  • الموافقة على الإقرار بعدها النقر على تقديم الطلب.

حالات التسجيل في حساب المواطن للعازب

حدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الحالات الخاصة نستعرضها فيما يلي:

  • أن يكون المتقدم بين 18 – 24 عاماً ويكون مستقل في السكن مع إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت استقلاليته.
  • بحال كان المتقدم بين 18 – 24 عاماً ويسكن مع أُسرتِه يحق له التسجيل كمستقل.
  • بحال كان المتقدم أكثر من 24 عاماً ولا يزال أعزل فإنه أمام خيارين:
    • الأول التسجيل بحساب مستقل ويكون تابع لحساب رب الأسرة دون إرفاق وثاق الاستقلال.
    • الثاني التسجيل كتابع في حساب رب الأسرة.
منى إسماعيل

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع.


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