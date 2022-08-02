كيفية التسجيل في جامعة الجوف 1444، وما هي شروط القبول بها؟
يبحث العديد من الطلاب والطالبات عن كيفية التسجيل في جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد ظهور نتائج الثانوية العامة ، حيث ان جامعة الجوف من الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية والتي تحتل المرتبة الأولى بين الجامعات السعودية وهو ماتيجعل الكثير من الطلاب يرغبون في التقديم بها ، وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا المقال .
خطوات التسجيل في جامعة الجوف 1444
هناك مجموعة من الخطوات التي حددتها جامعة الجوف السعودية من اجل التقديم بها وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للجامعة ، وتتمثل هذه الخطوات في التالي :
- قم بإدخال بيانات التسجيل
- ثم قم بادخال البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب والتي تتمثل في
كلمة السر.
رقم السجل المدني.
البريد الالكتروني.
ادخال البيانات الأخرى التي تخص الطالب وهي كالتالي :
اسم الطالب باللغة العربية والانجليزية.
رقم الجوال الخاص بالطالب.
الحالة الاجتماعية.
الحالة الصحية.
صندوق البريد.
الهاتف.
نوع الدراسة.
تاريخ الميلاد.
بلد الإقامة.
سنة الحصول على الشهادة.
المنطقة التعليمية.
دولة الشهادة.
درجة الاختبار التحصيلي.
درجة امتحان القدرات.
نسبة الثانوية العامة.
نوع الشهادة.
- انقر على التالي
- كتابة رمز التحقق وارسالها الى رقم الجوال الذي تم التسجيل به من أجل تأكيد صحة البيانات.
- تحديد الرغبات الخاصة بالكليات التابعة لجامعة الجوف.
- اختيار 20 رغبة للكليات بالترتيب
- انقر على حفظ الرغبات.
- احتفظ برقم الطلب حتى يتم إدخاله عند الحاجة .
شروط القبول بجامعة الجوف 1444
حددت جامعة الجوف مجموعة من الشروط والتي لابد أن تنطبق على الطلاب من اجل القبول بالجامعة ، وتأتي هذه الشروط كالتالي :
- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها.
- ألا يمر اكثر من خمس سنوات على حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة.
- أن يقوم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة العربية السعودية بمعادلة الشهادة بوزارة التعليم السعودية.
- أن يجتاز الطالب الاختبارات والمقابلات المحددة من الكليات التي يرغب في التقديم بها.
- إذا كان الطالب يعمل سواء في جهة حكومية أو خاصة لابد أن يحصل على موافقة من جهة العمل للدراسة بالجامعة
- ألا يكون قد سبق للطالب الفصل من اي كلية أو جامعة أخرى.
- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات المحددة من جانب الكلية الراغب في التقديم بها.
- أن يكون الطالب قام باختبار الراغبين في الالتحاق بالكليات الصحية والعلمية
- ألا يكون الطالب قد حصل على درجة أقل من 50 في اختبار المركز الوطني للقياس.