كيفية التسجيل في جامعة الجوف 1444، وما هي شروط القبول بها؟

يبحث العديد من الطلاب والطالبات عن كيفية التسجيل في جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد ظهور نتائج الثانوية العامة ، حيث ان جامعة الجوف من الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية والتي تحتل المرتبة الأولى بين الجامعات السعودية وهو ماتيجعل الكثير من الطلاب يرغبون في التقديم بها ، وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا المقال .

خطوات التسجيل في جامعة الجوف 1444

هناك مجموعة من الخطوات التي حددتها جامعة الجوف السعودية من اجل التقديم بها وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للجامعة ، وتتمثل هذه الخطوات في التالي :

الدخول الى البوابة الرسمية الالكترونية لجامعة الجوف من خلال هذا الرابط .

قم بإدخال بيانات التسجيل

ثم قم بادخال البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب والتي تتمثل في

كلمة السر.

رقم السجل المدني.

البريد الالكتروني.

ادخال البيانات الأخرى التي تخص الطالب وهي كالتالي :

اسم الطالب باللغة العربية والانجليزية.

رقم الجوال الخاص بالطالب.

الحالة الاجتماعية.

الحالة الصحية.

صندوق البريد.

الهاتف.

نوع الدراسة.

تاريخ الميلاد.

بلد الإقامة.

سنة الحصول على الشهادة.

المنطقة التعليمية.

دولة الشهادة.

درجة الاختبار التحصيلي.

درجة امتحان القدرات.

نسبة الثانوية العامة.

نوع الشهادة.

انقر على التالي

كتابة رمز التحقق وارسالها الى رقم الجوال الذي تم التسجيل به من أجل تأكيد صحة البيانات.

تحديد الرغبات الخاصة بالكليات التابعة لجامعة الجوف.

اختيار 20 رغبة للكليات بالترتيب

انقر على حفظ الرغبات.

احتفظ برقم الطلب حتى يتم إدخاله عند الحاجة .

شروط القبول بجامعة الجوف 1444

حددت جامعة الجوف مجموعة من الشروط والتي لابد أن تنطبق على الطلاب من اجل القبول بالجامعة ، وتأتي هذه الشروط كالتالي :