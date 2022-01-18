كيفية التسجيل في تطبيق اعتمرنا لأداء مناسك العمرة 2022 تعرف على مزايا التطبيق ورابط التحميل
أطلقت المملكة العربية السعودية تطبيق اعتمرنا لإمكانية التسجيل في فريضة العمرة إلكترونياً في شهر الجاري، لذا وفرت وزارة الحج والعمرة السعودية إمكانية الحجز ومعرفة الأماكن من قبل التطبيق، لذا يشير اللون الأحمر إلي وجود ازدحام في الأماكن، بينما اللون الأخضر يشير إلي وجود أماكن، لذا دعونا نتعرف على كيفية التسجيل في تطبيق اعتمرنا للاستمتاع بجميع الخدمات المقدمة من قبل تطبيق اعتمرنا لأن أطلقته المملكة بهدف الحد من التكدس وانتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامة الجميع.
مزايا تطبيق اعتمرنا
أطلقت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تطبيق اعتمرنا بهدف تسهيل بعض الخدمات على المواطنين مثل
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- إمكانية الحجز والاستعلام على العمرة من خلال التطبيق.
- الحصول على تصريح زيارة بيت الله الحرام
- معرفة مواعيد العمرة بالتفصيل من خلال التطبيق.
كيفية التسجيل في تطبيق اعتمرنا للتسجيل في العمرة 2022
- يجب تحميل تطبيق على الجوال من قبل المتجر الخاص بالهاتف م قم بإتباع باقي الخطوات للتسجيل في التطبيق
- قم بإنشاء حساب على التطبيق، بعد ذلك قم بإدخال البيانات بدقة مثل الاسم ورقم الهوية، ورقم الإقامة.
- ثم بالدخول على الصفحة الرئيسية للتعرف على كافة مواعيد العمرة المتاحة.
- بعد ذلك قم باختيار الموعد المناسب وقم بالتوجه إلي مراكز نقل خاص بالرحلات المعتمرين للحصول على تصريح منها، وقم بالتعهد بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية.
كيفية حجز العمرة من خلال تطبيق توكلنا
يوجد عدة خطوات سهلة للحجز على عمرة وتتمثل الخطوات فيما يلي:
- قم بتحميل تطبيق توكلنا أولا على الجوال.
- قم بتسجيل دخول على التطبيق بحسابك وفي حالة عدم وجود حساب قم بإنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك قم بالإطلاع على المواعيد المتاحة للعمرة، ثم قم بالذهاب إلي مركز نقل المعتمرين الخاص بالحرم المكي وقدم التصريح للمسئول.
- ثم قم بالتعهد بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على سلامة المعتمرين.