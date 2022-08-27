كيفية التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور 1444 هجري

مع بداية العام الدراسي الجديد 1444 هجري، يسعى الكثير من أولياء الأمور إلى معرفة آلية تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي التي وفرتها وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية بالتعاون مع شركة تطوير، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية تسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي ورسوم الخدمة وكيفية تسديدها ورابط التسجيل للعام الجديد 1444 هجري.

نظام نور السعودي

يسعى هذا النظام السعودي إلى توفير الكثير من الخِدْمَات الذاتيّة للطّلبة وأولياء الأمور وأعضاء الكادر التّعليميّ والإداريّ في مدارس المملكة العربيّة السّعوديّة، بالإضافة إلى أنه مُعتمد لتسجيل الطّلبة في رياض الأطفال وفي الصّفّ الأوّل أيضًا، كما يقدم معرفة بكيفية التّعامل مع هذه المنصّة بما في ذلك التّسجيل وتسجيل الدّخول والاستفادة من خدماتها الذّاتيّة.

كيفية التسجيل في النقل المدرسي في نظام نور 1444

وفرت وزارة التعليم السُّعُودية لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي بشكل إلكتروني بواسطة اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني.

تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق المرئي.

الضغط على تسجيل الدخول.

النقر على خانة النقل المدرسي.

اختيار أيقونة طلب النقل المدرسي للعام الجديد.

النقر على طلب النقل الموجود في خانة خيارات.

التأكيد على الشروط والأحكام.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة.

إدخال رَقَم الجوال الخاص بولي الأمر.

انتظار رسالة رمز التأكيد الذي ينبغي إدخاله في المكان المحدد.

الضغط على تبويب دفع أجور التسجيل عبر سداد.

النقر على أيقونة نعم من أجل تأكيد الرسالة الخاصة بتسديد رسوم خدمة النقل المدرسي.

الاحتفاظ برقم الفاتورة.

انتظار عرض رسالة تتضمن تأكيد الطلب قيد الدراسة.

معايير وشروط في النقل المدرسي 1444

كشفت شركة تطوير أن خدمة النقل المدرسي ستكون حكرًا على الطلبة المسجلين في نظام نور، كما وضعت مجموعة من بعض المعايير للاستفادة من خدمة النقل المدرسي وهي كالتالي:

الوَسَط المعيشي للطلبة تشمل في المناطق ( الحضرية – الريفية).

برنامَج الدراسة في مدارس (تعليم عام – مدارس تحفيظ القرآن الكريم).

تصل المسافة المستغرقة من المنزل إلى المدرسة (250م وأكثر وبما لا يزيد عن دائرة نصف قطرها (3كم) من باب المدرسة الرئيس).

الحفاظ على سلامة الطالب أو الطالبة.

تحديد الوضع الاجتماعي للطالب.

رسوم النقل المدرسي 1444 هجري

تصل قيمة رسوم خدمة النقل المدرسي لعام 1444إلى 200 ريال سعودي فقط للعام الدراسي الواحد، كما يتم تسديد هذا المبلغ المحدد من قبل ولي الأمر عن كل واحد من أبنائه، فور الانتهاء من تقديم الطلب واستخراج الفاتورة، من أجل زيادة كفاءة التشغيل الحقيقي للخدمة النقل.

رابط التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1444

منحت وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية لأولياء الأمور إمكانية التسجيل في خدمة النقل المدرسي بشكل إلكتروني بواسطة الدخول إلى نظام نور عن طريق مجموعة من الخطوات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في نظام النقل المدرسي لعام 1444هـ، لذلك يجب أن يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول، أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب في نظام نور المدرسي.

وفي نهاية المقال، تعرفنا إلي كيفية التسجيل في النقل المدرسي في نظام نور 1444الإلكتروني،إضافة إلى معرفة معايير القبول في النقل المدرسي 1444، ومعرفة تسديد رسوم النقل المدرسي في المملكة 1444، ورابط التسجيل.