كيفية التسجيل في أبشر للتوظيف

تعد منصة أبشر إحدى أكبر وأهم المنصات الإلكترونية التي لديها أهمية كبيرة عند المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم الكثير من الخدمات الخاصة بالموظفين والعاملين في شتى القطاعات، ومن بين هذه الخدمات تتيح الآخرة فرصة التقديم على الوظائف بالمنصة من خلال عرض الأوراق الخاصة بالوظيفة، بالإضافة إلى الشروط التي وضعت منصة أبشر والتي يلزم أن تطبق من أجل القبول بالوظائف المعروضة، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم إليكم طريقة التسجيل في أبشر للتوظيف.

أهم الخطوات للتسجيل في أبشر للتوظيف

يمكن بكل سهولة التسجيل في أبشر للتوظيف من خلال اتباع خطوات بسيطة للغاية، وإليكم في السطور التالية الخطوات التي تتبع من أجل التسجيل:

أولًا يتم التوجه إلى منصة أبشر https://www.absher.sa/portal/landing.html.

كما يلزم أن يتم اختيار الوظيفة المناسبة من القائمة الخاصة بالوظائف.

بعد ذلك ستظهر إليكم كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالوظيفة.

يتم الموافقة على جميع الشروط.

بعد ذلك يتم التقديم بطلب الوظيفة، وذلك وفقًا لموعد التقديم.

يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة كتاريخ الميلاد ورقم الهوية والحالة الاجتماعية.

ثم النقر على مربع موافق.

بعد ذلك النقر على حفظ وإرسال الطلب.

بعد دقائق قليلة ستظهر لك تم القبول بالمنصة.

شروط التقديم لوظائف أبشر

هناك مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها من أجل الحصول على الوظيفة عبر أبشر:

يجب أن يكون الشخص لديه جميع المؤهلات الخاصة بالتقديم في الوظيفة، وأيضا أن تكون الجنسية سعودية.

كما يجب أن يكون لائق من حيث الناحية الطبية.

يجب على الشخص ألا يكون موظف في أي من الجهات الحكومية.

من الضروري الخضوع إلى المقابلة الشخصية مع اختبار القبول.

كيفية الاستعلام عن القبول في وظائف أبشر

أصبح بإمكان كافة المواطنين الاستعلام عن قبولهم في أبشر بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي: