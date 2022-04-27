رابط الاستعلام وكيفية التسجيل بكلية الملك فهد وأهم شروط القبول 2022

القبول بكلية الملك فهد هي أكثر ما يتطلع إليه العديد من الطلبة خريجي التعليم الثانوي، فالتخرج منها يمنح العمل الملائم والمكانة المرموقة بالمجتمع، وسيؤهل للعمل بالكثير من القطاعات والمؤسسات الأكثر تميزا بالدولة، كما أن الكلية توفر كل سبل التأهل الأفضل والأعلى جودة، حيث يتم مد الطلاب فيها بكافة العلوم العسكرية، مع المعرفة التامة بكل التفاصيل للقوانين، مع توفير التدريبات التي تتلاءم مع الطلاب الدارسين فيها وبالتالي سنتعرف على خطوات التسجيل وماهي شروط القبول.

شروط القبول بكلية الملك فهد السعودية

هناك شروط انطباقها أمرا ضروريا على كافة الملتحقين وأهمها ما يأتي:

القبول يشترط جنسية الطالب سعودية ولأبوين سعوديين.

القبول يشترط جنسية الطالب سعودية ولأبوين سعوديين. العمر للطالب لا يقل بالتحديد عن الثمانية عشر سنة، وعدم تعدي السن عن سبعة وعشرين سنة.

الاختبار الطبي لا بد للطالب من تجاوزه، ويحصل على مستند لشهادة طبية تكون شاملة.

شهدة ضرورية تستخرج من جهة الداخلية بأن الطالب ليست عليه أي قضايا من النوع الأمني و الجنائي أو قضية مالية أو أي قضايا مخلة بالشرف بالسجل الجنائي بالداخلية.

الطالب قد استكمل دراسته الثانوية، وحصل بالفعل على الشهادة المُثبتة لذلك مرفق بها بيان درجاته الكامل.

أهم خطوات التسجيل للالتحاق بالكلية

يدخل الطالب لرابط التسجيل المخصص إلكترونيا من قبل الجهة الإدارية بالكلية.

يجب على الطالب الدخول للقائمة المنبثقة للتسجيل.

يختار مربع تسجيل لطالب جديد.

كل المعلومات تستكمل والبيانات تدون بحقولها المخصصة.

الالتزام الكامل بكافة القوانين بشأن القبول والتسجيل.

يقوم الطالب بنقر الزر للتقديم لطلبه.

الانتظار لفترة بسيطة كي يتم الرد السريع من جهة الكلية.

تقوم جهة الكلية المختصة بالمراجعة لكل بيانته ومن ثم الرد فوريًا على الطلبة المتقدمين.

ماهي التخصصات الموجودة بكلية الملك فهد الأمنية بالمملكة السعودية

تقدم كلية الملك فهد للطلاب العديد من التخصصات، حيث تتيح لطلابها دراسة التخصص الذي يناسب قدراتهم، وهذه التخصصات كالآتي:

يوجد تخصص طبي.

يوجد تخصص قانوني.

يوجد تخصص الهندسة.

يوجد تخصص الاعلام.

يوجد تخصص الأداب والتربية.

يوجد تخصص صحي حيث يمكن لطالب الالتحاق بقسم التمريض.

أهم التعليمات للقبول والتسجيل بكلية الملك فهد:

أولا يجب على الطالب إحضار جميع الوثائق والمستندات المطلوبة والتقيد بالموعد المحدد للتسجيل بكلية الملك فهد.

يجب إحضار بطاقة الطالب الوطنية.

ممنوع إحضار الهاتف المحمول في كافة مراحل القبول.

يشترط على الطالب إحضار زي رياضي في جميع مراحل القبول بكلية الملك فهد.

المكافأت والبدلات التي تقدمها كلية الملك فهد:

1 بدل الإقامة يتم تخصيص مبلغ بقيمة 500 ريال سعودي.

2 بدل نقل والموصلات يتم تخصيص مبلغ بقيمة 500 ريال سعودي.

3 بدل الفني يتم تخصيص مبلغ بقيمة 950 ريال سعودي.

4 بدل الاستعداد يتم تخصيص مبلغ بقيمة 950 ريال سعودي.

5 بدل الجدية يتم تخصيص مبلغ بقيمة 600 ريال سعودي.

رابط وكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب بكلية الملك فهد الأمنية: