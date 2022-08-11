كيفية الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عبر بيان رسمي بصفحة التواصل الإجتماعي التويتر، عن موعد الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي، وأيضا يمكن للمعلمة أو المعلم اللذين لم يحالفهم التوفيق بإمكانية تحقيق طلب النقل، تقديم طلب الاعتراض وذلك عبر نظام نور، وتحرص دائما وزارة التربية والتعليم السعودية على تحقيق الاستقرار الوظيفي، وأيضا تطوير منظومة التعليم داخل المملكة، ومن خلال مقالنا هذا يمكنكم الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي، والتعرف أيضاً على خطوات الاستعلام.

كيفية الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور 1444

يمكن للمعلمين والمعلمات التعرف على نتيجة النقل الداخلي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تتبع بعض الخطوات والتي تتمثل في الآتي:

أولا التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بنظام نور التعليمية من هنا.

ثم يجب تسجيل الدخول إلى حسابك، وذلك بكتابة اسم المستخدم كلمة المرور وأيضا رمز التحقق.

وبعد ذلك يجب الضغط على خدمات شؤون المعلمين.

وبعدها الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي.

وأخيرا ستظهر جميع المعلومات الخاصة بالطلب.

موعد الإعلان عن نتائج النقل الداخلي للمعلمين بنظام نور 1444

يبحث الكثير من المعلمات والمعلمين عن نتائج حركة النقل الداخلي الخاصة بنظام نور، حيث تم الإعلان عن بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 عبر التويتر، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين بالنقل الداخلي، وأيضا سيتم استلام طلب الاعتراض يوم الجمعة 12 أغسطس 2022، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لنظام نور التعليمية، كما يعتبر نظام نور التعليمي من أفضل الأنظمة التي وضعتها الدولة، حيث تقدم الكثير من الخدمات والمساعدات للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.