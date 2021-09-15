كيفية الاستعلام عن موعد ايداع الحقيبة المدرسية لطلاب المدارس بالمملكة السعودية ١٤٤٣ ه

لا يزال الكثير من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية وكذلك أولياء أمورهم، يبحث في محركات البحث الإلكترونية عن رابط الاستعلام عن موعد ايداع الحقيبة المدرسية لطلاب المدارس. وذلك من أجل الاستفادة من المبلغ الذي أقرته وزارة التضامن الاجتماعي لإعانة أولياء أمور طلاب المملكة على شراء المستلزمات الدراسية، في ظل الأزمة الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن موعد ايداع الحقيية المدرسية 1443 ه

وللتوضيح، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخصيص رابط للتسجيل في المنحة والإستعلام عن الايداع من المنزل، للحد من الاختلاط والتزاحم داخل مقر الوزارة أو في المكاتب الخارجية. وهو رابط المساعدة النقدية للحقيبة المدرسية 2021 التابع لموقع الوزارة، ويمكن الاستعلام عن موعد صرف منحة الحقيبة خلاله باتباع الخطوات التالية:

أولا، افتح رابط المساعدة النقدية للحقيبة المدرسية عبر موقع الوزارة. ومن ثم، ادخل كافة البيانات المطلوبة وبعد ذلك ادخل رقم طلب الدعم الذي تم إرساله لك عند التسجيل. وكذلك، ادخل الكود المرئي الذي سوف يظهر على الشاشة للتأكد من أنك لست روبوت. ومن ثم اضغط على كلمة” استعلام”. وفي النهاية، انتظهر حتى تظهر كافة تفاصيل دعم الحقيبة المدرسية الخاص بك، بما فيها موعد الإيداع.

الموعد المحدد لإيداع الحقيبة المدرسية 1443ه

ومن المقرر أن ايداع المبلغ المادي في الحقيبة المدرسية لسنة 1443، والذي تبلغ قيمته ألف ريال سعودي لكل طالب يدرس في المرحلة الابتدائية أو الاعدادية او الثانوية، سوف يتم قبل بداية العام الدراسي الجديد. ووفقاً لذلك، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملك الفئة العمرية المستحقة لصرف منحة الألف ريال، وتبدأ من الطلاب الذين بلغ عمرهم أكثر سن 6 سنوات إلى الطلاب بالشهادة الثانوية تحت سن البلوغ، وهو 18 سنة.