كيفية الاستعلام عن معلومات جواز السفر منصة أبشر الجوازات

قد أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أن صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم يستطيع نقل معلومات جواز السفر القديم إلي الجواز الجديد بكل سهولة، عبر منصة أبشر الجوازات، حيث يمكننا أن نستعرض لكم الان بالخطوات التفصيلية طريقة نقل معلومات جواز سفر المقيم في الأراضي السعودية عبر المنصة الإلكترونية أبشر، نتابع معكم حيث نطلعكم بكل ما تتساءلون عنه، كيف يمكنك التعرف على معلومات جواز السفر عبر أبشر.

الاستعلام عن معلومات جواز السفر