كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة 1441 من موقع وزارة الداخلية أبشر الجديد







نسعى دائماً من خلال موقع نجوم مصرية إلى التسهيل على كافة زوارنا، وفي خضم ذلك نعرض عليكم اليوم طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة، حيث يبحث الكفيل أو المقيم في المملكة العربية السعودية عن فحص صلاحية الإقامة، يقيم بالمملكة أكثر من 12 مليون وافد جاءوا للعمل في وظائف السعودية، وتوفر لهم وزارة الداخلية عدة خدمات إلكترونية واستعلامات مختلفة منها التعرف على صحة صلاحية الإقامة،

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة 1441







خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة أصبحت متاحة الآن عبر موقع وزارة الداخلية “أبشر”، بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات السعودية، المملكة وفي ظل رؤية 2030 التي تم إطلاقها منذ عامين تهدف إلى تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية بدلاً من التعامل الورقي التقليدي، وذلك في نظرة مستقبلية مهمة في ظل التطور التكنولوجي الذي وصل إليه العالم أجمع.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالرقم

إقامة منتهية الصلاحية تعني التعرض لكثير من العقوبات في السعودية فتصل في المرة الأولى إلى غرامة 500 ريال وفي الحالة التكرار للمرة الثانية تصل العقوبة إلى 1000 ريال، أما في المرة الثالثة تصل العقوبة إلى الترحيل النهائي من أراضي المملكة السعودية، لذلك يبحث دائماً الوافد على التأكد من صلاحية الإقامة، ونتعرف الآن على طريقة استعلام عن صلاحية إقامة الوافد عبر بوابة أبشر الجوازات السعودية:

قم بالولوج إلى رابط منصة أبشر الجديد .

. سجل الدخول عبر أبشر الأفراد .

. إدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، لتسجيل الدخول.

من الواجهة الرئيسية اختر الاستعلامات الإلكترونية ثم خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة .

. قم بإدخال رقم الإقامة المراد الاستعلام عنها ورمز التحقق المكون من مجموعة من الأرقام.







الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة

موعد انتهاء الإقامة ليست الخدمة الوحيدة التي تقدمها منصة أبشر الجوازات السعودية، لخدمة الإقامة وإنما تقدم أيضاً المنصة خدمة تجديد ودفع رسوم الإقامة، وذلك بشكل إلكتروني أيضاً وتوفر الكثير من الوقت والجهد على المقيمين، ورسوم تجديد إقامة الوافد في السعودية تتراوح ما بين 500 ريال إلى 600 ريال سعودي للعمالة المنزلية.