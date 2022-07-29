كيفية الاستعلام عن التأشيرة وطلب الزيارة العائلية إلكترونيا بالمملكة

يمكن الاستعلام عن طلب زيارة أو الاستعلام عن الطلبات والتأشيرات وذلك عبر منصة التأشيرات السعودية حيث يمكن الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية أو رقم الجواز كما يمكن الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية عبر موقع الخارجية السعودية وكل هذا سنقوم بتوضيحه في السطور القليلة القادمة.

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن التأشيرة إلكترونيا عبر موقع وزارة الخارجية ومنصة التأشيرات واتباع الخطوات الموالية:

اختيار نوع الاستفسار.

إدخال رقم الطلب.

إدخال رقم السجل.

إدخال رقم التحقق.

الضغط على بحث.

استعلام عن تأشيرة برقم الطلب

من منصة التأشيرات يمكن الاستعلام عن صدور التأشيرة وذلك برقم الطلب بهذه الخطوات البسيطة:

الولوج إلى منصة التأشيرات.

اختيار طلب مدخل.

إدخال رقم الطلب الخاص بك.

إدخال رقم الجواز.

النقر على استعلام.

استعلام عن تأشيرة برقم الجواز

بنفس الخطوات الموضحة أعلاه يمكن طلب الاستعلام عن تأشيرة إلكترونيا في خدمة توفرها وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية وهي باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة التأشيرات بالسعودية. اختيار استعلام تأشيرة برقم الجواز. إدخال المعلومات المطلوبة. النقر على استعلام.

حالات استعلام عن طلب زيارة



حالة لم يتم تقديم الطلب إلى غرفة التجارة.

حالة تم تقديم طلبك.

حالة الموافقة على تأشيرة الزيارة.

حالة تم رفض تأشيرة الزيارة.

الحالة المسوح لها بتقديم الطلب

زوج أو زوجة.

الأطفال والآباء.

أخ الزوج وأخته.

الأجداد.

الشقيقة وأسرتها.

الشقيق وأسرته.

كان هذا ملخصا عن الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية ورقم الجواز ورقم الطلب والاستعلام عن طلب الزيارة العائلية عبر منصة التأشيرات في المملكة العربية السعودية.