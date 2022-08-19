كيفية الإستعلام عن نتائج قبول أمن المنشآت 1444

أعلنت قوات أمن المنشآت بالسعودية عبر حسابها الرسمي بالتويتر، عن ظهور نتائج القبول المبدئي للنساء المتقدمات في الوظائف العسكرية، بقوات أمن المنشآت للكادر النسائي رتبة جندي، أنه يمكن لجميع المتقدمات للوظيفة العسكرية الإستعلام إلكترونيا عن نتيجة القبول المبدئي، من خلال الموقع الرسمي لقوات آمن المنشآت، وذلك لإستكمال باقي الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة لتعيين في الوظائف العسكرية بشرط إجتياز المقابلة الشخصية، ومن خلال السطور الآتية يمكن التعرف على رابط قوات أمن المنشآت وخطوات الإستعلام.

خطوات الإستعلام عن نتائج قبول أمن المنشآت 1444

يمكن للنساء المتقدمات الإستعلام إلكترونيا عن نتائج القبول المبدئي لوظائف أمن المنشآت، من خلال تتبع بعض الخطوات، والتي تتمثل في الآتي.

أولا الولوج مباشرة إلى منصة أبشر للتوظيف من هنا.

وبعد ذلك يجب النقر على أيقونة الإستعلام عن النتيجة.

ثم يجب تدوين رقم الطلب وأيضا رقم الهوية الوطنية في الخانة المطلوبة، ويجب التأكد من صحة البيانات.

ثم يجب النقر على مربع “أظهر النتيجة”، وبعد ذلك ستظهر نتيجة القبول بأمن المنشات.

وأخيرا يجب على المتقدمة للوظيفة العسكرية طباعة نتيجة القبول المبدئي.

شروط القبول النهائي بوظائف أمن المنشآت