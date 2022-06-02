كيفية استعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية والتواصل مع وزارة العدل السعودية

قامت وزارة العدل السعودية بـ إطلاق خدمة طلب تنفيذ ويمكن إجراء استعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية، بـ الإضافة إلى العديد من المواضيع الأُخرى التي تهم المواطن السعودي والتي تُقدمها وزارة العدل السعودي، ويكون الغاية من الطلبات هي تنفيذ السند المُتعلق بـ الأمور المالية أو الأحكام القضائية أو الأحوال الشخصية، وجميعها يُمكن الاستفسار عنها بواسطة تقديم استعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية.

كيفية استعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية

يمكن للمواطنين الاستعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية بواسطة بوابة ناجز الإلكترونية، ولكن يجب اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة ناجز. إدخال اسم المستخدم. إدخال كلمة المرور. الضغط على تبويب الاستعلام عن طلب التنفيذ. إدخال رقم الطلب. تحديد نوع العميل هل هو فرد أو شركة. تحديد نوع الهوية. إدخال رقم الهوية. إدخال كود التحقق. الضغط على استعلام.

ستظهر صفحة تحتوي على كل المعلومات الخاصة ب طلبات التنفيذ

كيفية الاستعلام عن الأملاك برقم الهوية

بحال رغبة المواطن السعودية القيام بعملية الاستعلام عن الأملاك برقم الهوية يجب تنفيذ الخطوات التالية:

الولوج إلى الصفحة الخاصة.

الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية.

الضغط على استعلام عن الصك العقاري.

الضغط على الدخول.

إدخال رقم الصك

إدخال تاريخ الصك.

إدخال رقم الهوية.

الضغط على تبويب الاستعلام.

سيتم فتح صفحة تعرض كافة التفاصيل.

كيفية التواصل مع وزارة العدل السعودية بـ طرق مختلفة

يستطيع كل من المواطن السعودي والمقيم التواصل مع وزارة العدل ب طريق سهلة وبسيطة، وإمكانية الحصول على توضيحات فيما يخص الاستفسارات المختلفة أو تقديم:

الاتصال على الرقم 966920001950 اعتبارا من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا للأشخاص المقيمين خارج المملكة، وعلى الرقم الرباعي 1650 للأشخاص المقيمين داخل المملكة. التواصل على البريد الإلكتروني [email protected] وسوف يتم الرد بشكل مباشر. الولوج إلى بوابة ناجز والتواصل مباشرة بواسطة محادثة. بواسطة موقع تويتر. مراجعة الوزارة.

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