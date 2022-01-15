كيفية استخراج شهادة ميلاد من أبشر مواليد جدد

أبشر الموقع الإلكتروني والذي يحتوي على العشرات من الخدمات الحكومية الإلكترونية ومنها تسجيل مواليد جدد و استخراج شهادات الميلاد ومنها طلب تصحيح الاسم وغيره وغيره من الخدمات التي ساهمت في سرعة إنجاز الخدمات وتوفير الوقت والجهد والحصول على الخدمة في وقت قياسي بعد مراجعة الطلبات المقدمة عبر الموقع من الطلبات المختلفة لكافة أقسام الموقع.

خدمة استخراج الشهادات عبر أبشر

هي عبارة عن خدمة مقدمة لأولياء الأمور يمكن من خلالها تسجيل المواليد الجدد إلكترونياً مع إرسال المستندات عبر خدمة البريد السعودي وإجراء كافة الخدمات دون الحاجة إلى زيارة مكتب الأحوال المدنية، قبل الدخول إلى الخدمة يجب أن تكون مسجل لدى أبشر وأن يكون لديك حساب على البريد السعودي لسهولة وصول المستندات، أو قم بالتسجيل لمستخدم جديد وأبدأ في استخدام الخدمات المختلفة عبر أبشر.

خطوات الحصول على خدمة تسجيل مواليد جدد

كما ذكرت سابقاً يجب أن يكون لديك حساب مفعل على أبشر أو قم بالتسجيل كفرد جديد.

من صفحة أبشر الرئيسية قم باختيار أبشر أفراد .

قم بإدخال الاسم المسجل للدخول.

قم بكتابة الرقم السري.

من صفحتك الرئيسية قم باختيار خدمة تسجيل المواليد.

قم بإدخال معلوماتك الشخصية .

تسجيل المواليد.

ثم قم بالضغط على طلب المستندات والتسليم.

متطلبات إصدار شهادة ميلاد إلكترونياً