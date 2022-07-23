كيفية استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية 1444 هجري

في وقت سابق، سمحت الدولة السُّعُودية للنساء قيادة السيارات عام 2018، وفي الوقت الجاري يتساءل كثيرٌ من النساء السعوديات والمقيمات في المملكة عن كيفية استخراج رخصة قيادة للنساء في السُّعُودية، وما هي الشروط والخطوات الواجب اتّباعها للحصول على الرخصة، وما هي الأوراق المطلوب، و في هذه المقالة سنتعرف على إخراج رخصة قيادة السيارات للنساء في المملكة العربية السُّعُودية.

تمكين النساء للقيادة في السُّعُودية

أصدرت المملكة العربية السُّعُودية قرار بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في 24 حزيران لعام 2018، و يعتبر هذا التاريخ نقلة نوعية في حياة النساء السُّعُوديات، حيث كان هناك تمهيد وتهيئة للقرار، فلم يصدر مرة واحدة، فقد كان مهيئ له في عام 2017 ليتم تنفيذه بعد عامٍ من هذا التاريخ، وأكد خلال التصريح الذي أدلى به الأمير خالد بن سلمان، أن القرار يسمح للمرأة بالقيادة دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.

الشروط المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للنساء

ضرورة أن تكون المرأة في سنّ الـ 18 عاماً للرخصة الخصوصية، وتبلغ سنّ الـ 20 عاماً لرخصة القيادة العامة.

النجاح في الكشف الطبي المختصّ.

أستكمال الساعات المقررة والمحددة في التدريب من مدرسة تعليم للقيادة معتمدة.

تجاوز الاختبار النظري.

تجاوز الاختبار العملي.

الوثائق المطلوب تقديمها لاستخراج رخصة النساء

حددت وزارة النقل السُّعُودية مجموعة من الأوراق المطلوب توافرها من أجل استخراج رخصة قيادة للنساء في المملكة العربية السُّعُودية، وهي كالتالي:

إحضار صورة عن بطاقة الأحوال للمواطن السعودي.

إحضار صورة عن بطاقة الإقامة (هُوِيَّة مُقيم) في السُّعُودية.

إحضار صورة شمسية عدد 6، ذات مقاس 4×6 سم.

شهادة إثبات استكمال ساعات التدريب.

وصل بدفع الرسوم المستحقة.

تكاليف استخراج رخصة قيادة للنساء في المملكة

يتم دفع رسوم لإصدار رخصة قيادة للخصوصي والعمومي تقدر بمبلغ 40 ريال سعودي سواء كان مواطن سعودي أو مقيم فيها، يتم دفعه سنوياً من أجل تجديد الرخصة، بينما رسوم المقرر والمعتمدة لمدارس تدريب وتعليم قيادة السيارات، فرسوم الخصوصي للمنتظم 435 ريال سعودي، وللعمومي 560 ريال سعودي حسب المدرسة المعتمدة.

الخطوات التي يجب اتّباعها لاستخراج رخصة قيادة سُعُودية للنساء

تتمثل الخطوات الخاصة بإصدار الرخصة في البَدْء بإنهاء دورات تدريبية على القيادة من مدرسة معتمدة للتدريب، بواسطة عدد من المحاضرات النظرية و العملي، من ثم تقديم طلب إصدار رخصة قيادة مع دفع الرسوم المقررة لذلك، بالإضافة إلى توافر نسخة إلكترونية عن الطلب من الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور السُّعُودية، التوجه لإجراء الفحص الطبي والنظري والعملي من قبل الإدارة العامة للمرور، بواسطة استخدام أجهزة محاكاة تشبه قيادة السيارات الحقيقية، عبر مدرسة تعليم القيادة.