كيفية استخراج تقرير لقاح كورونا في توكلنا؟ التطبيق يجيب

تحرص الحكومة السعودية على مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدام التقنيات الحديثة في أغلب المعاملات التي يحتاجها المواطن والمقيم على أرض المملكة، بهدف توفير الوقت والجهد عليهم وتحقيق رؤية المملكة “2030”، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية، وفي هذا الإطار فقد أوضح تطبيق توكلنا خطوات استخراج تقرير لقاح كورونا بالنسبة للمسجلين.

خطوات تحميل الجواز الصحي

وقال تطبيق توكلنا، في تدوينة عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رداً على استفسار من أحد المستخدمين له في هذا الشأن أنها ستكون من خلال عدة خطوات بسيطة وهي كالأتي:

في البداية يجب تسجيل الدخول على تطبيق توكلنا. ثم تقوم باختيار “الخدمات” من الصفحة الرئيسية. ثم تقوم باختيار “الجواز الصحي” من بين الخدمات المتاحة. وبعدها سيقوم النظام بعرض محتويات الجواز الصحي. ثم يقوم بإظهار “تحميل الجواز الصحي”. وفي النهاية تقوم بالضغط على “تحميل الجواز الصحي”.

الخدمات الرقمية المتعددة

يشار إلى أن القائمون على تطبيق “توكلنا” يضعون نصب أعينهم توفير العديد من الخدمات الرقمية المتنوعة أمام مستخدمي التطبيق ضمن التحديثات التي يقومن بإجرائها عليه، وذلك في إطار دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في التحول الرقمي، للتسهيل على المواطنين والمقيمين والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.

وكان تطبيق “توكلنا” قد عزز إصداره الجديد في وقت سابق من خلال إضافة “خدمات الشراء لتذاكر النقل” بالمشاعر المقدسة ونداء استغاثة وأسعفني، بهدف خدمة ضيوف الرحمن.