كيفية إصدار رخصة العمل للمقيمين والفئات المعفاة من دفع الرسوم

قامت وزارة العمل والتنمية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن إمكانية إصدار رخصة عمل لكافة المقيمين بالسعودية وذلك مقابل 100 ريال سعودي وذلك وفقًا لما قد تم الإعلان عنه من قبل مكتب العمل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات التي تتبع في إصدار رخصة العمل للمقيمين.

خطوات إصدار رخصة العمل للمقيمين

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في إصدار رخصة العمل للمقيمين وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:

أولًا يتم التوجه إلى الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بعد ذلك يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية ثم النقر على أمر اختيار الخدمات الإلكترونية. ثم سيتم النقر على بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل وبعد ذلك يتم التوجه إلى المنشأة. بعد ذلك يتم ملء كافة البيانات المطلوبة وتلك البيانات مكونة من اسم المستخدم وكلمة السر مع كتابة رمز التحقق في الأماكن الخاصة بهم. ثم سيتم النقر على أمر خدمات رخصة العمل. بعد ذلك سيتم تحديد الطلب. من الضروري أن يتم مراجعة جميع البيانات التي قد تم إدخالها. ثم يتم النقر على أمر إرسال الطلب.

ما هي الفئات المعفاة من دفع رسوم رخصة العمل؟

هناك بعض الفئات التي قد تم إعفائها من دفع رسوم رخصة العمل وتلك الفئات هي كلًا من التالي: